ANSES: quiénes pueden cobrar hasta $489.775 con el bono de agosto

Bono de ANSES: cuál es el tope para cobrar los $70.000

Con el aumento del 1,9% correspondiente a agosto, la jubilación mínima quedó en $419.775.

Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso máximo para quienes reciben el refuerzo completo alcanza los $489.775.

De esta manera, el esquema de pago queda establecido de la siguiente forma:

Quienes cobran $419.775: reciben el bono completo de $70.000 y alcanzan los $489.775.

reciben el bono completo de $70.000 y alcanzan los $489.775. Quienes cobran más de $419.775 y menos de $489.775: reciben un bono proporcional hasta alcanzar los $489.775.

reciben un bono proporcional hasta alcanzar los $489.775. Quienes cobran $489.775 o más: no reciben el refuerzo extraordinario.

El objetivo del esquema es que ningún beneficiario que supere el haber mínimo reciba, entre su jubilación y el bono, un monto superior al tope establecido.

Cuándo cobran jubilados y pensionados de ANSES en agosto

El calendario de pagos depende de la terminación del DNI. Además, el cronograma de agosto contempla el feriado del lunes 17, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

Pensiones No Contributivas