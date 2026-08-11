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ANSES: quiénes pueden cobrar hasta $489.775 con el bono de agosto

Jubilados y pensionados reciben un aumento del 1,9% y algunos beneficiarios además acceden al refuerzo de hasta $70.000. Los grupos alcanzados y el calendario de pagos.

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ANSES: quiénes pueden cobrar hasta $489.775 con el bono de agosto

ANSES: quiénes pueden cobrar hasta $489.775 con el bono de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en agosto el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos. El refuerzo se paga junto con el aumento mensual del 1,9% y alcanza a tres grupos de beneficiarios.

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El bono no se actualiza desde marzo de 2024 y, por ese motivo, quienes cobran determinados haberes pueden recibirlo de manera completa o proporcional. Para agosto, el haber mínimo quedó establecido en $419.775 y, con el refuerzo, el ingreso puede llegar hasta $489.775.

ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en agosto

El refuerzo extraordinario está destinado a tres grupos de beneficiarios del sistema previsional:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El monto que recibe cada persona depende del haber que tenga registrado durante agosto. Quienes perciben la jubilación mínima pueden cobrar los $70.000 completos, mientras que quienes superan ese importe pueden acceder a un refuerzo proporcional.

Bono de ANSES: cuál es el tope para cobrar los $70.000

Con el aumento del 1,9% correspondiente a agosto, la jubilación mínima quedó en $419.775.

Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso máximo para quienes reciben el refuerzo completo alcanza los $489.775.

De esta manera, el esquema de pago queda establecido de la siguiente forma:

  • Quienes cobran $419.775: reciben el bono completo de $70.000 y alcanzan los $489.775.
  • Quienes cobran más de $419.775 y menos de $489.775: reciben un bono proporcional hasta alcanzar los $489.775.
  • Quienes cobran $489.775 o más: no reciben el refuerzo extraordinario.

El objetivo del esquema es que ningún beneficiario que supere el haber mínimo reciba, entre su jubilación y el bono, un monto superior al tope establecido.

Cuándo cobran jubilados y pensionados de ANSES en agosto

El calendario de pagos depende de la terminación del DNI. Además, el cronograma de agosto contempla el feriado del lunes 17, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

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