Gran noticia para Boca: se confirmó que podrá llevar hinchas a Vicente López para visitar a Platense

Quiénes integran la lista de convocados de Rodolfo Arruabarrena para la Copa Sudamericana

Previo al duelo por el torneo doméstico, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena deberá afrontar este martes su compromiso internacional ante Deportivo Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. De cara a este cruce, el entrenador presentó la nómina de citados con la resonante ausencia de su flamante incorporación, Enner Valencia.

El atacante ecuatoriano fue anunciado como nuevo refuerzo este domingo, jornada en la que completó su primer entrenamiento junto al plantel profesional. Debido a esto, el cuerpo técnico tomó la decisión de reacondicionarlo físicamente antes de citarlo por primera vez.

Por otra parte, la lista presentó dos modificaciones tácticas en la zona ofensiva y en la mitad de la cancha para permitir el retorno de dos futbolistas recuperados de sus lesiones. De este modo, Milton Giménez y Williams Alarcón quedaron marginados de la citación para cederle sus lugares a Carlos Palacios y Tomás Belmonte.