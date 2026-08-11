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Gran noticia para Boca: se confirmó que podrá llevar hinchas a Vicente López para visitar a Platense

Los organismos de seguridad confirmaron que Boca jugará con su público ante Platense en Vicente López. Los detalles.

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Gran noticia para Boca: se confirmó que podrá llevar hinchas a Vicente López para visitar a Platense

Luego de disputar el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta, Boca Juniors volverá a enfocar su atención en el ámbito local para medirse ante Platense el próximo sábado 15 de agosto a las 21.15. En la antesala de este compromiso por el Torneo Clausura, la parcialidad xeneize recibió una esperada noticia: el equipo podrá contar con público visitante por primera vez en lo que va del certamen.

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Un colectivo colisionó contra un tren de carga en el barrio porteño de La Boca. (Foto: archivo).

La ratificación oficial llegó por intermedio de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), organismo encargado de la seguridad en los eventos deportivos de la Provincia de Buenos Aires. A través de un comunicado, la entidad informó que “habrá presencia de ambos públicos en el encuentro entre Platense y Boca en el Estadio Ciudad de Vicente López”, detallando además que en el transcurso de los próximos días se diagramarán los operativos de seguridad correspondientes.

De esta manera, el conjunto de la Ribera volverá a estar acompañado por sus hinchas en condición de visitante tras cuatro meses de espera por el campeonato local. El antecedente inmediato se remonta al cruce frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, día en que Boca se impuso con una goleada por 4-0 durante la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura.

Cuántas entradas tendrá disponibles Boca en la cancha de Platense

A la espera de que los clubes brinden la confirmación oficial respecto al expendio de localidades, se estima que al club de La Ribera le otorgarán alrededor de 5.000 entradas populares. En el transcurso de la semana también se dará a conocer el valor económico que deberán abonar los simpatizantes que deseen presenciar el choque ante el Calamar en el recinto de Vicente López.

Quiénes integran la lista de convocados de Rodolfo Arruabarrena para la Copa Sudamericana

Previo al duelo por el torneo doméstico, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena deberá afrontar este martes su compromiso internacional ante Deportivo Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. De cara a este cruce, el entrenador presentó la nómina de citados con la resonante ausencia de su flamante incorporación, Enner Valencia.

El atacante ecuatoriano fue anunciado como nuevo refuerzo este domingo, jornada en la que completó su primer entrenamiento junto al plantel profesional. Debido a esto, el cuerpo técnico tomó la decisión de reacondicionarlo físicamente antes de citarlo por primera vez.

Por otra parte, la lista presentó dos modificaciones tácticas en la zona ofensiva y en la mitad de la cancha para permitir el retorno de dos futbolistas recuperados de sus lesiones. De este modo, Milton Giménez y Williams Alarcón quedaron marginados de la citación para cederle sus lugares a Carlos Palacios y Tomás Belmonte.

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