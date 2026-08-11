En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Truco
Mate
Hogar

El TRUCO casero infalible para limpiar la bombilla del mate y eliminar la suciedad acumulada

Por falta de limpieza, la bombilla puede acumular restos de yerba y sedimentos en su interior, lo que puede afectar su higiene y el sabor del mate.

Banner Seguinos en google DESK
La bombilla del mate puede acumular restos de yerba y sedimentos en su interior

La bombilla del mate puede acumular restos de yerba y sedimentos en su interior, por eso es necesario limpiarla profundamente.

La limpieza periódica de la bombilla del mate es fundamental para mantener una buena higiene y evitar que la acumulación de yerba y sedimentos altere el sabor de la infusión. Con el uso, estos residuos pueden adherirse a las paredes internas y obstruir los pequeños orificios por los que circula el agua.

Leé también El TRUCO casero para evitar que el polvo vuelva a los muebles después de limpiar
El polvo vuelve a los muebles por distintos factores, entre ellos la carga electrostática acumulada en las superficies.

Para eliminar estos restos acumulados en el interior, según el canal de gastronomía de YouTube "Hoy cocina Diego", no hace falta recurrir a productos específicos: el procedimiento puede realizarse con agua y bicarbonato de sodio, además de algunos elementos de uso cotidiano.

Cómo limpiar la bombilla del mate correctamente, paso a paso

Colocar las bombillas en una olla: se introducen las bombillas dentro de una olla y se agrega suficiente agua hasta cubrirlas por completo.

Llevar al fuego: se coloca la olla sobre la hornalla a fuego medio o fuerte y se espera hasta que el agua alcance el punto de hervor.

Agregar el bicarbonato: una vez que el agua rompe el hervor, y no antes, se incorporan dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Mantener el primer hervor: se deja hervir el agua a fuego medio o fuerte durante 5 minutos.

Continuar con un segundo hervor: luego de esos 5 minutos, se reduce la llama al mínimo y se mantiene el hervor durante 10 minutos más.

Dejar reposar: cumplido el tiempo, se apaga el fuego y se deja reposar el contenido durante unos minutos. Durante este proceso, el agua puede cambiar de color debido a la liberación de los residuos acumulados en el interior de las bombillas.

Enjuagar y limpiar manualmente: se retiran las bombillas de la olla y se colocan bajo un chorro de agua fría. Después, se limpia cada una de manera individual con un palillo o un alfiler, según las características del modelo, para retirar los restos que hayan quedado adheridos.

Enjuagar nuevamente: por último, se hace circular agua fría por el interior de cada bombilla para eliminar cualquier residuo restante y completar el procedimiento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Truco Mate Limpieza Hacks
Notas relacionadas
El ERROR más común al limpiar la cocina y el baño que arruina los azulejos
Cómo lavar la ropa negra para que no pierda color: el TRUCO de un ingeniero químico que es furor
No es con cera: el TRUCO de un ingeniero químico para recuperar el brillo de los pisos de madera

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar