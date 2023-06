Polémica en Gran Hermano Chile tras una actitud injustificada con una participante de 77 años

Mientras la mujer descansaba, la presentadora, Diana Bolocco decidió convocar una reunión con el resto de los participantes y no la despertó, por consiguiente no la hizo parte.

Inmediatamente, la imagen se volvió viral y los medios y redes trasandinas abrieron el debate sobre lo sucedido, sobre todo porque se trataba de la primera gala de Gran Hermano Chile y, la mujer se perdió el momento que tanto estuvo esperando.

image.png Mónica Yañez, dormida mientras la presentadora decidió ignorarla. (Foto: captura de Chilevisión)

Récord de longevidad en Gran Hermano Chile

El ciclo mantiene las mismas reglas que en otras ediciones internacionales pero ya desde el estreno batió un récord mundial, con la inclusión de Mónica Ramos, una participante de 77 años.

La mujer fue la octava jugadora en entrar a la casa y se convirtió así en la jugadora más longeva de Gran Hermano a nivel mundial. Mónica trabaja en ferias ambulantes y sorprendió por su estilo y vitalidad. Defendió su pelo color violeta y se rio de quienes la tildaron de "vieja ridícula" cuando cambió su color.

"Me siento bien, estoy conforme con lo que soy", apuntó Ramos antes de ingresar a la casa. "Me gusta participar en esto porque es una oportunidad que no se da dos veces en la vida y menos a mi edad", admitió.