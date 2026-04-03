Wanda Nara se reencontró con sus hijas y las sorprendió con "regalitos virales" que causaron furor
Tras un mes de viajes por Europa y Asia, Wanda Nara volvió al país y mostró en redes la emoción de reencontrarse con sus hijos y la rutina familiar.
3 abr 2026, 17:15
Después de un mes recorriendo destinos tan diversos como Milán, Maldivas, París, Tokio, Shanghái y Kyoto,Wanda Nara volvió a Buenos Aires para retomar su rutina laboral y reencontrarse con sus cinco hijos, Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca. Durante su ausencia, los chicos quedaron al cuidado de su abuela, Nora Colosimo, quien se convirtió en sostén fundamental.
La empresaria compartió en sus redes sociales el regreso y la vuelta a la vida cotidiana tras semanas de viajes. Allí mostró escenas íntimas y familiares que reflejaron la alegría de estar nuevamente en casa.
Una de las imágenes más comentadas fue la de Isabella y Francesca junto a su abuela Nora, rodeadas de una montaña de “regalitos virales”: sets de Hello Kitty, maquillaje, cremas y productos de cosmética coreana. “Regalitos virales”, escribió Wanda sobre la foto.
La vuelta también incluyó momentos simples y hogareños. En otra de las historias se la ve abrazando a una de sus hijas en la cocina mientras prepara panqueques, y en otra aparece una mesa repleta de souvenirs bajo la leyenda “Llegó mamá”.
Cada publicación transmitió la emoción de recuperar los pequeños rituales diarios: desayunos compartidos, juegos y abrazos, con la familia como eje central en medio de la exposición mediática que la rodea.
Cuántas valijas trajeron Wanda Nara y Martín Migueles de su viaje romántico por Europa y Asia
El regreso de Wanda Nara a la Argentina, tras su recorrido romántico por Europa y Asia junto a Martín Migueles, volvió a captar la atención mediática. Más allá de la presencia de la pareja en Ezeiza, lo que generó mayor curiosidad fue el despliegue de equipaje que la conductora de MasterChef Celebrity trasladó y, sobre todo, el silencio que eligió mantener frente a los periodistas.
La postal fue llamativa: mientras Wanda y Martín llevaban apenas una valija cada uno, detrás de ellos se organizaba un operativo con al menos tres empleados del aeropuerto empujando carros cargados de maletas.
En la vereda de la terminal aérea, un conteo rápido dejó en evidencia la magnitud del equipaje. Según trascendió, la rubia habría traído consigo pertenencias de su residencia en Milán, luego de haber donado, vendido o descartado parte de sus cosas en las últimas semanas.
Lo que más sorprendió, sin embargo, fue su reacción ante la prensa. Consultada por un cronista de Puro Show (El Trece), Wanda no respondió ninguna de las preguntas. Se llamó a silencio, una actitud poco habitual en ella, que suele dar declaraciones y contestar. Ese gesto despertó aún más comentarios porque es una postura que suele adoptar la China Suárez, su enemiga y actual pareja de Mauro Icardi.