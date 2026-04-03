Derribo del caza de EE.UU. en Irán: rescataron a un tripulante pero sigue la incógnita

El avión derribado

Horas antes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) había asegurado que sus sistemas de defensa aérea derribaron un avión F-35 estadounidense en el centro del país. Sin embargo, posteriormente y a partir de imágenes satelitales, se estableció que la aeronave abatida era un F-15.

En un comunicado difundido por su medio oficial Sepah News, acompañado por imágenes que mostrarían restos del aparato, el CGRI sostuvo que el avión fue alcanzado por sistemas avanzados operados por su División Aeroespacial.

Además, según reportaron medios internacionales, autoridades de Teherán ofrecieron “una generosa recompensa” por la captura del piloto del avión estadounidense que afirman haber derribado en las últimas horas.

La recompensa de Irán

Según medios iraníes y funcionarios estadounidenses citados por la prensa internacional, la aeronave cayó tras ser alcanzada durante una misión de combate y sus dos tripulantes lograron eyectarse antes del impacto.

Del lado iraní, la televisión estatal y medios cercanos a la Guardia Revolucionaria difundieron imágenes de restos del avión y lanzaron un mensaje directo a la población: ofrecieron una recompensa para quien logre localizar, capturar y entregar a las autoridades a los pilotos estadounidenses.

La movida le dio al episodio un tono todavía más explosivo y elevó la tensión sobre una posible operación de rescate a gran escala. La situación planteó una situación propia de la Guerra Fría. Tropas y aviones iraníes yendo a la zona en donde el avión fue derribado mientras helicópteros norteamericanos hacía lo mismo, tratando de llegar antes que los iraníes.