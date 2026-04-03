Rodrigo de Paul sorprendió con una foto tras la confesión de Tini Stoessel sobre su embarazo perdido

La foto corresponde a la celebración que tuvo lugar el pasado 21 de marzo, cuando la artista se encontraba en Córdoba por una serie de shows. En esa ocasión, el jugador de la Selección argentina la sorprendió al aparecer en pleno recital y acompañarla en una noche cargada de emoción.

En la imagen que decidió republicar, se lo puede ver sosteniendo la torta de cumpleaños, en una escena íntima que refleja la complicidad de la pareja. Si bien no hizo referencia directa a la confesión de Tini, el gesto fue interpretado como una muestra de apoyo incondicional en un momento tan sensible.

Así las cosas, sin necesidad de palabras, De Paul dejó en claro que está presente y acompaña a su novia, reafirmando el vínculo que los une y que, pese a las turbulencias mediáticas, parece seguir fortaleciéndose.

Cumpleaños de Tini junto a Rodrigo de Paul en Córdoba

Qué habría pasado entre Tini Stoessel y Emilia Mernes y por qué hablan de una traición

En el programa Puro Show (El Trece) dieron a conocer una versión que empezó a circular con fuerza en redes sociales, a partir de un audio filtrado en X (exTwitter), que sumó aún más misterio al conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

“Para mí, lejos de pedir piedad para Emilia, genera mucha más histeria, mucha más intriga y oscureció mucho más el caso. O sea, tiene que ser muy heavy lo que ocurrió”, analizó Pampito, poniendo el foco en el impacto que tuvo esta nueva información.

Luego, Pochi tomó la palabra y profundizó sobre el contenido del audio que se viralizó en redes. “Cuenta que Tini habría pasado por una situación con un productor, habría habido algo feo, algo de lo cual ella no se siente preparada para hablar, pero que se lo habría contado a Emilia. Actualmente, Emilia habría contratado a ese productor como parte de su equipo”, explicó.

La panelista también marcó una coincidencia que no pasó desapercibida. “Me llama la atención que justo esta semana, que está circulando el audio con esa versión, y Tini dice esto. Y si vos ves lo que está diciendo Tini, decís ‘Va por acá’”, cerró, dejando abierta la interpretación.

Lo cierto es que el conflicto ya no solo expone una amistad rota entre ambas artistas, sino que empieza a tener impacto en todo el ambiente musical, donde varios colegas habrían tomado postura, aunque sin hacerlo de manera pública.

Mientras tanto, Tini intenta llevar calma, pero sus declaraciones siguen generando más preguntas que respuestas. Y en medio del ruido mediático, crece la sensación de que detrás de la historia hay capítulos que todavía no salieron a la luz.



