Intentó robar un supermercado en Belgrano, escapó corriendo y lo atraparon: tenía 23 antecedentes. 

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Un prontuario con 23 antecedentes

Al identificar al detenido, surgió un dato clave: el hombre contaba con 23 antecedentes penales. Según fuentes policiales, su historial incluía:

5 causas por robo

12 por hurto

3 por tentativa de robo

3 por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, que dispuso su detención bajo la carátula de “tentativa de robo”.

J2GSJTMU5JBXPF4ZOS2RKXBE2A El detenido registraba 5 causas por robo, 12 por hurto, 3 por tentativa de robo y otros 3 procesos por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero.

Otro caso reciente en la zona: dos detenidos por intentar robar una camioneta

En los últimos días, Belgrano también fue escenario de otro hecho de inseguridad. Dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos cuando intentaban robar una camioneta de alta gama tras romper uno de sus vidrios.

El operativo se inició durante una recorrida preventiva de la Comisaría Vecinal 13 A en la zona de Virrey Loreto al 2000. Los jóvenes intentaron escapar al advertir la presencia policial, pero fueron interceptados a pocos metros.

Durante la persecución, uno de ellos descartó una mochila que contenía herramientas y una computadora de automóvil (ECU). En la zona, los agentes detectaron una Toyota SW4 con la ventanilla rota y signos de haber sido manipulada.

777BQUXD6FE7NOMKVNY3HLYKZU (1) Los sospechosos habrían roto uno de los cristales de una camioneta estacionada.

Qué decidió la Justicia

El mayor de los detenidos, de 24 años, tenía antecedentes por encubrimiento agravado en causas recientes. Su presunto cómplice, de 17 años, fue puesto a disposición del Juzgado Nacional de Menores N°6.

El adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti”, donde permanecen menores bajo custodia judicial.