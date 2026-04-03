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Intentó robar un supermercado en Belgrano, escapó corriendo y lo atraparon: tenía 23 antecedentes

El sospechoso fue detenido tras una persecución a pie por la Policía de la Ciudad. Tenía un extenso prontuario por robos, hurtos y otros delitos.

Intentó robar un supermercado en Belgrano

Intentó robar un supermercado en Belgrano, escapó corriendo y lo atraparon: tenía 23 antecedentes. 

Un intento de robo en el barrio porteño de Belgrano terminó con la detención de un hombre de 46 años que acumulaba 23 antecedentes penales. El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle Roosevelt al 3000 y derivó en una persecución a pie que finalizó a pocos metros del lugar.

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El episodio se inició cuando una oficial de la Comisaría Comunal 13 C fue alertada por un vecino sobre un sospechoso que intentaba forzar la puerta de un supermercado cerrado. Al llegar, la agente confirmó la situación y, al advertir su presencia, el hombre escapó corriendo.

La policía inició una persecución a pie que culminó a escasa distancia, donde logró reducir y detener al sospechoso. Tras el operativo, los efectivos constataron daños visibles en el acceso al comercio, compatibles con un intento de ingreso violento.

El local quedó con custodia policial hasta la llegada de su responsable, quien debía formalizar la denuncia para avanzar con las actuaciones judiciales.

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Un prontuario con 23 antecedentes

Al identificar al detenido, surgió un dato clave: el hombre contaba con 23 antecedentes penales. Según fuentes policiales, su historial incluía:

  • 5 causas por robo
  • 12 por hurto
  • 3 por tentativa de robo
  • 3 por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, que dispuso su detención bajo la carátula de “tentativa de robo”.

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El detenido registraba 5 causas por robo, 12 por hurto, 3 por tentativa de robo y otros 3 procesos por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero.&nbsp;

El detenido registraba 5 causas por robo, 12 por hurto, 3 por tentativa de robo y otros 3 procesos por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero.

Otro caso reciente en la zona: dos detenidos por intentar robar una camioneta

En los últimos días, Belgrano también fue escenario de otro hecho de inseguridad. Dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos cuando intentaban robar una camioneta de alta gama tras romper uno de sus vidrios.

El operativo se inició durante una recorrida preventiva de la Comisaría Vecinal 13 A en la zona de Virrey Loreto al 2000. Los jóvenes intentaron escapar al advertir la presencia policial, pero fueron interceptados a pocos metros.

Durante la persecución, uno de ellos descartó una mochila que contenía herramientas y una computadora de automóvil (ECU). En la zona, los agentes detectaron una Toyota SW4 con la ventanilla rota y signos de haber sido manipulada.

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Los sospechosos habr&iacute;an roto uno de los cristales de una camioneta estacionada.&nbsp;

Los sospechosos habrían roto uno de los cristales de una camioneta estacionada.

Qué decidió la Justicia

El mayor de los detenidos, de 24 años, tenía antecedentes por encubrimiento agravado en causas recientes. Su presunto cómplice, de 17 años, fue puesto a disposición del Juzgado Nacional de Menores N°6.

El adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti”, donde permanecen menores bajo custodia judicial.

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