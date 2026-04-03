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Barby Franco sufrió un choque en Cañuelas con su hija Sarah a bordo y hubo tres autos involucrados

Barby Franco chocó su Tesla en Cañuelas: viajaba con su hija Sara y hubo tres autos involucrados. Todos los detalles.

3 abr 2026, 18:04
barby franco choque
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Barby Franco, la mujer del abogado Fernando Burlando, chocó este viernes en la localidad de Cañuelas. El hecho ocurrió en el kilómetro 69 de la Ruta 3 y fueron tres los vehículos involucrados. Entre ellos estaba el Tesla que conducía la modelo, en el que viajaban también su hija Sara y una mujer llamada Miriam.

El Ejército de LAM compartió imágenes del siniestro y detalló: "Fue un choque entre 3 vehículos en la zona de Cañuelas y uno de esos fue el Tesla de Barby Franco".

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De acuerdo al parte oficial del Comando de Patrullas de Cañuelas, todo comenzó cuando una camioneta se cruzó de frente y se retiró del lugar. Ante esa maniobra, Barby frenó y su vehículo fue impactado desde atrás por otros dos autos: un Ford Maverick y un Toyota Corolla.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, que asistió a los ocupantes y constató que no hubo heridos de gravedad. Solo se registraron lesiones leves en uno de los conductores, un hombre de 75 años, quien sufrió una lesión en la mano y fue atendido por una ambulancia. Tanto Barby como su hija se encuentran bien, y el episodio no pasó a mayores.

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Qué dijo Barby Franco sobre Mariana Brey por su pasado con Fernando Burlando

Las palabras de Barby Franco volvieron a encender la polémica. En esta ocasión, la modelo se refirió a Mariana Brey y al supuesto vínculo que la periodista habría tenido con Fernando Burlando.

Durante su participación en el streaming de Bondi, Barby se mostró sin filtro y dejó clara su postura frente a un tema que cada tanto regresa al centro de la escena mediática.

Con su estilo frontal, Barby apuntó contra Brey: “Le encanta a la Brey todo esto”. Y agregó: “Los dos dicen que no fueron pareja. Ella siempre me chicanea y la verdad que nada, no sé si fueron pareja, pero fue antes de conocerlo”.

La modelo incluso fue más allá y lanzó una comparación que llamó la atención: “Siempre va y le encanta, es como una pre Tatiana, no llega a ser Tatiana”.

Cuando le preguntaron si la periodista le genera rechazo, Barby fue tajante: “Me da lo mismo”. Y para ilustrar su postura, recordó un episodio televisivo: “Hubo una vez un episodio en los de Mirtha Legrand, el comentario de la señora fue desafortunado porque le dicen que muestre su look y la otra ve escupiendo plumas y el otro estaba todo incómodo”.

Por último, relató cómo Burlando vivió aquel momento en el programa: “Fernando estaba sentado y la señora dice ‘ay, ese cuerpito lo conoce muy bien, ¿no doctor?’ y él se quedó muy incómodo”.

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