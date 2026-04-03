Barby Franco sufrió un choque en Cañuelas con su hija Sarah a bordo y hubo tres autos involucrados

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Qué dijo Barby Franco sobre Mariana Brey por su pasado con Fernando Burlando

Las palabras de Barby Franco volvieron a encender la polémica. En esta ocasión, la modelo se refirió a Mariana Brey y al supuesto vínculo que la periodista habría tenido con Fernando Burlando.

Durante su participación en el streaming de Bondi, Barby se mostró sin filtro y dejó clara su postura frente a un tema que cada tanto regresa al centro de la escena mediática.

Con su estilo frontal, Barby apuntó contra Brey: “Le encanta a la Brey todo esto”. Y agregó: “Los dos dicen que no fueron pareja. Ella siempre me chicanea y la verdad que nada, no sé si fueron pareja, pero fue antes de conocerlo”.

La modelo incluso fue más allá y lanzó una comparación que llamó la atención: “Siempre va y le encanta, es como una pre Tatiana, no llega a ser Tatiana”.

Cuando le preguntaron si la periodista le genera rechazo, Barby fue tajante: “Me da lo mismo”. Y para ilustrar su postura, recordó un episodio televisivo: “Hubo una vez un episodio en los de Mirtha Legrand, el comentario de la señora fue desafortunado porque le dicen que muestre su look y la otra ve escupiendo plumas y el otro estaba todo incómodo”.

Por último, relató cómo Burlando vivió aquel momento en el programa: “Fernando estaba sentado y la señora dice ‘ay, ese cuerpito lo conoce muy bien, ¿no doctor?’ y él se quedó muy incómodo”.