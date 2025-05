¿Chau Mercado Pago? La falla de la billetera virtual que puso en jaque a los usuarios

En plataformas como X (ex Twitter), se multiplicaron las quejas de usuarios que no pueden operar. Algunos mencionan que las transferencias quedan en proceso o no se acreditan, generando preocupación por el destino de su dinero.

mercado pago 1 .jpg

merado pgo 2 .jpg

¿Qué hacer si Mercado Pago no permite transferencias?

Si la app muestra el mensaje de error, se recomienda:

No insistir reiteradamente con la misma operación.

Verificar que la app esté actualizada.

Consultar los canales oficiales de Mercado Pago para novedades.

Esperar unos minutos y volver a intentar más tarde.

Este tipo de caídas pueden deberse a sobrecargas en los servidores, errores en la actualización del sistema o tareas de mantenimiento no anunciadas.

Mercado Pago cambió de color y se unificó con Mercado Libre

El miércoles 21 de mayo, millones de usuarios de Mercado Pago notaron un cambio inesperado en la aplicación: la tradicional interfaz azul fue reemplazada por un fondo amarillo, el color histórico de Mercado Libre, su empresa matriz. El cambio generó sorpresa en redes sociales, donde muchos se preguntaron a qué se debía la modificación estética.

¿Por qué Mercado Pago ahora es amarillo?

Según informó oficialmente la compañía, el cambio de color responde a una estrategia para unificar la identidad visual de ambos servicios. De esta forma, Mercado Pago y Mercado Libre refuerzan su vínculo como parte de un mismo ecosistema de soluciones financieras y de comercio digital.

“¡Mercado Pago ahora es amarillo! Mismo logo, nuevo color”, comunicaron desde la empresa.

Desde la plataforma aclararon que se trata únicamente de una renovación estética y que la app sigue funcionando con total normalidad: no se modifican ni las funciones, ni las cuentas, ni las herramientas de pago o cobro.