Habló la testigo de la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "No la dejaba..."

"Cuando ellos volvieron, yo no sabía bien en qué situación estaba. Subimos con Wanda, eran como las 23, porque las nenas estaban recontra durmiendo. Estaban todas las luces apagadas, estaba Mauro sentado en el sillón del living comedor", siguió.

"Cuando entramos se notó que Mauro se sorprendió al vernos, ni la esperaba, me parece, porque le preguntó: '¿qué hacés acá?'. Ahí medio que empezaron a discutir, porque Wanda le preguntó 'qué hacía él ahí, para qué había ido'. Y Mauro le contestó que era su casa. Y le decía de hablar y Mauro solo le decía 'hablemos'. Y Wanda se fue a su cuarto y le pedía a Mauro que se lo abriera", continuó leyendo.

Y agregó: "Ella le decía también que le dé las llaves de Santa Bárbara, ella iba y volvía del cuarto, le reclamaba las llaves a Mauro, y él le decía que no se las iba a dar, que hablaran y después se las daba. Entonces, Wanda se pone nerviosa, le dice que iba a llamar a la policía. Y ahí fue que Mauro le dijo 'vení que te doy las llaves'. Y se fueron los dos para el cuarto, cierran".

"Pasaron veinte minutos. Estaba toda la casa apagada y en silencio. Y yo empecé a escuchar a Wanda que gritaba 'negra, negra'. Me paré, fui hasta el cuarto, abrí la puerta que estaba entornada y cuando entré lo que vi fue que Mauro estaba parado cerca de la puerta de la entrada de la habitación, yo pregunté 'qué pasa'. Wanda estaba como corriendo agarrando ropa y me dijo 'no, no, ya está, ya está'", leyó Ángel.

"Yo sentía que me tenía que me tenía que quedar, pero Wanda me dijo 'ya está', entonces volví a salir del cuarto y Mauro volvió a cerrar la puerta. Vuelvo a entrar y le digo a Wanda 'dale, que nos están esperando'. Mauro nos siguió hasta que salimos de la casa insitiendo para que hablen, pero entramos al ascensor. En el ascensor, Wanda se puso a llorar como una nena, yo intenté consolarla. Luego, me dijo 'negra, gracias, me encerró en el placard, gracias por acompañarme. Si vos no hubieses venido, no sé qué habría pasado'", relató Evelyn en el documento.

"Yo no la vi encerrada en el placard, pero sí vi cuando entré en la habitación que Mauro no la dejaba salir del cuarto", leyó el periodista.

Embed

Marcovecchio confesó qué le pidió Icardi antes de ir a Turquía con la China Suárez y no pudo cumplir por culpa de Wanda Nara

Mauro Icardi rompió el silencio desde las redes sociales e hizo una grave acusación contra Wanda Nara por sus hijas al hacerla responsable de su nulo contacto con sus dos hijas, Isabella y Francesca.

"1- La madre les impide salir del país; 2- La madre me impide hablar con mis hijas; 3- La madre impide que vea a mis hijas; 4- La madre recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere; 5- Hace 6 meses que estoy en Argentina para estar con mis hijas y las vi 1 solo día", detalló furioso el futbolista desde Instagram.

Ante este fuerte posteo, Elba Marcovecchio habló con el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) y se refirió a la situación que atraviesa su cliente por la difícil revinculación con las pequeñas.

Embed

"Él realmente está cansado. Yo entiendo todas las cosas que le señalan, pero cuando vamos a lo concreto es un papá que desde el 6 de enero no está con sus hijas en forma continua, estuvo en momentos", reconoció la abogada,

Y remarcó ante esta situación: "¿Por qué el papá no está con las nenas? ¿Hay algo grave que haya pasado como para cortar un vínculo paterno filial? No, no hay absolutamente nada. Es una cuestión de facto hecha por la otra parte".

Elba Marcovecchio contó que Icardi le pidió tramitar el permiso para viajar con sus hijas y la China Suárez a Turquía pero que resultó imposible por los tiempos ante el conflicto judicial con Wanda Nara.

"Soy su abogada y Mauro me pidió a mí tramitar su viaje a Turquía que era con las nenas pero era imposible por los términos. Estaba recusado el anterior juez pero aunque lo hubiéramos tenido tampoco daban los tiempos", sentenció.