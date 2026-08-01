Cataratas del Iguazú: los motivos del cierre de la Garganta del Diablo por 40 días

Desde la concesionaria señalaron que “en este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño, se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas”.

Asimismo, explicaron que “la decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses".

Pronósticos que anticipan una suba del caudal

Los informes elaborados por organismos y empresas dedicadas al monitoreo hidrológico y climático de la cuenca brasileña coinciden en que septiembre y octubre podrían registrar caudales superiores a los habituales.

Según esos estudios, existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones de carácter extraordinario capaces de afectar la infraestructura ubicada en el sector más visitado del parque.

El Parque Nacional Iguazú continuará funcionando con normalidad en el resto de sus áreas habilitadas para los visitantes. (Foto: Reuters)

Las proyecciones vinculadas al fenómeno de El Niño fueron uno de los factores determinantes para la implementación de las medidas preventivas.

El resto de los circuitos seguirá abierto

Pese al cierre temporal de la Garganta del Diablo, las autoridades aclararon que el Parque Nacional Iguazú continuará funcionando con normalidad en el resto de sus áreas habilitadas para los visitantes.

“El Parque Nacional Iguazú continúa abierto con los demás atractivos: Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté, Tren Ecológico de la Selva, Circuito Inferior, Circuito Superior, Sendero Verde, Sendero Macuco, Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas, y todas las tiendas y espacios gastronómicos”, informó el intendente del parque, José María Hervás.

El anuncio fue realizado junto al director nacional de Operaciones de la Administración de Parques Nacionales, José Albrizio, la gerente general de Iguazú Argentina S.A., Carol Da Rosa, y el presidente del ITUREM, Leopoldo Lucas.

Misiones activó un plan de contingencia

En paralelo, el Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema de prevención ante la posibilidad de lluvias intensas y un aumento del caudal de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.

La provincia evalúa distintos escenarios debido a que las crecidas podrían generar complicaciones en localidades ribereñas e incluso derivar en evacuaciones preventivas.

Frente a este panorama, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso la conformación de un comité de emergencia para coordinar acciones con los municipios afectados y monitorear la evolución de los cursos de agua.

Durante reuniones recientes con especialistas nacionales e internacionales, los técnicos ratificaron la previsión de precipitaciones por encima de los valores habituales para los próximos meses y advirtieron que “los escenarios de riesgo varían de fuertes a extremos”.