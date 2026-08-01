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Cataratas del Iguazú: los motivos del cierre de la Garganta del Diablo por 40 días

El Parque Nacional Iguazú cerrará la Garganta del Diablo para proteger su infraestructura ante las crecidas extraordinarias previstas en el río Iguazú.

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El Parque Nacional Iguazú suspenderá el acceso al principal atractivo del área protegida para desmontar y resguardar parte de su infraestructura. (Foto: Reuters)

El Parque Nacional Iguazú suspenderá el acceso al principal atractivo del área protegida para desmontar y resguardar parte de su infraestructura. (Foto: Reuters)

El Parque Nacional Iguazú cerrará de manera preventiva el acceso a la Garganta del Diablo durante 40 días a partir del lunes 3 de agosto. La medida tiene como objetivo proteger las pasarelas y estructuras metálicas del circuito frente a las crecidas extraordinarias que podrían registrarse en la cuenca como consecuencia del fenómeno climático de El Niño.

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La decisión fue anunciada por autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) y representantes de la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., quienes explicaron que el operativo incluirá el desmontaje completo de sectores de la infraestructura para evitar daños mayores.

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La decisión fue anunciada por autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) y representantes de la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. (Foto: Reuters)

Un operativo para evitar nuevas pérdidas

A diferencia de otras ocasiones, las autoridades optaron por retirar anticipadamente las pasarelas y barandas metálicas en lugar de esperar el avance de las aguas o aplicar únicamente sistemas de protección.

La infraestructura será desmontada y trasladada a depósitos seguros hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables.

Desde la concesionaria señalaron que “en este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño, se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas”.

Asimismo, explicaron que “la decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses".

Pronósticos que anticipan una suba del caudal

Los informes elaborados por organismos y empresas dedicadas al monitoreo hidrológico y climático de la cuenca brasileña coinciden en que septiembre y octubre podrían registrar caudales superiores a los habituales.

Según esos estudios, existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones de carácter extraordinario capaces de afectar la infraestructura ubicada en el sector más visitado del parque.

El Parque Nacional Iguaz&uacute; continuar&aacute; funcionando con normalidad en el resto de sus &aacute;reas habilitadas para los visitantes. (Foto: Reuters)

El Parque Nacional Iguazú continuará funcionando con normalidad en el resto de sus áreas habilitadas para los visitantes. (Foto: Reuters)

Las proyecciones vinculadas al fenómeno de El Niño fueron uno de los factores determinantes para la implementación de las medidas preventivas.

El resto de los circuitos seguirá abierto

Pese al cierre temporal de la Garganta del Diablo, las autoridades aclararon que el Parque Nacional Iguazú continuará funcionando con normalidad en el resto de sus áreas habilitadas para los visitantes.

“El Parque Nacional Iguazú continúa abierto con los demás atractivos: Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté, Tren Ecológico de la Selva, Circuito Inferior, Circuito Superior, Sendero Verde, Sendero Macuco, Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas, y todas las tiendas y espacios gastronómicos”, informó el intendente del parque, José María Hervás.

El anuncio fue realizado junto al director nacional de Operaciones de la Administración de Parques Nacionales, José Albrizio, la gerente general de Iguazú Argentina S.A., Carol Da Rosa, y el presidente del ITUREM, Leopoldo Lucas.

Misiones activó un plan de contingencia

En paralelo, el Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema de prevención ante la posibilidad de lluvias intensas y un aumento del caudal de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.

La provincia evalúa distintos escenarios debido a que las crecidas podrían generar complicaciones en localidades ribereñas e incluso derivar en evacuaciones preventivas.

Frente a este panorama, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso la conformación de un comité de emergencia para coordinar acciones con los municipios afectados y monitorear la evolución de los cursos de agua.

Durante reuniones recientes con especialistas nacionales e internacionales, los técnicos ratificaron la previsión de precipitaciones por encima de los valores habituales para los próximos meses y advirtieron que “los escenarios de riesgo varían de fuertes a extremos”.

En pocas palabras

  • Cierre preventivo: La Garganta del Diablo del Parque Nacional Iguazú cerrará 40 días por crecidas extraordinarias.
  • Infraestructura protegida: Se desmontarán pasarelas y estructuras metálicas para evitar daños ante el fenómeno El Niño.
  • Circuitos habilitados: El resto de las áreas y atractivos del parque continuarán abiertos al público normalmente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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