Murió Gerardo Rozín: el día que entrevistó a Cristina Fernández de Kirchner y ella se emocionó con una pregunta

Uno de los momentos que más se destacó de esa entrevista sucedió cuando él le preguntó, a modo de cierre, "cómo te imaginás en 5 años" y Fernández de Kirchner se emocionó al responder.

"¿Cómo me imagino en 5 años? No sé, vos sabés que desde que pasó lo de Néstor (Kirchner) dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él y mirá...", contestó la exsenadora y expresidenta con la voz quebrada y los ojos llorosos.

"Así que no sé, no sé qué pasa dentro de cinco años. Si se acaba el mundo, qué se yo, con tantos locos sueltos... no sé, no tengo comprada la vida, aprendí eso", añadió ella.

La muerte de Gerardo Rozín

"Lamentamos informar que falleció nuestro querido Gerardo Rozín. Les pido respeto para su familia. Gracias", fue el comunicado que emitió la jefa de prensa de Telefe, Sol Tomaselli, anunciando la triste noticia.

Gerardo Rozín era periodista, productor y presentador de radio y televisión. Es reconocido principalmente por ser el conductor de Gracias por venir, gracias por estar, Morfi, Todos a la Mesa y La Peña de Morfi.