Migue Granados reveló la propuesta que rechazó de Gerardo Rozín

Iba a regresar el próximo domingo a su programa que conduce con Jésica Cirio e Iván de Pineda que se suma esta temporada. El periodista y conductor, con toda una vida dedicada a los medios, murió en su casa, acompañado de sus seres queridos.

Gerardo Rozín

Migue Granados, la figura que quería Gerardo Rozín

Ante la conmoción por la triste noticia de su muerte, Migue Granados comentó en Twitter la última y reciente charla que tuvo con Gerardo Rozín, donde el productor le hizo una importante propuesta laboral para que sea el conductor de La peña de Morfi ante su ausencia y explicó por qué no la aceptó.

"Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que “nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”", comentó Migue Granados en Twitter.

migue granados 2.jpg

Y remarcó: "Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar. Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa. Terrible".

"Un programa donde no se apuraba a los músicos y donde la música era valorada de verdad. Tranquilo. En vivo. Con artistas posta. Una pena enorme que se haya ido, pero su piropo me lo quedo para siempre", finalizó el humorista y conductor.

Migue luego borró los mensajes y explicó la razón: "Ya cuando tuiteo algo y hay 100 pelotudos que no me siguen y opinan gratis sobre el tema, lo borro. Corta".

migue granados.jpg