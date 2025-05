El video de Mauro Icardi y La China Suárez aprovechando ofertas en un local low cost de Miami

"Esto fue hoy en Primark, me lo manda una persona del público. Me contaban que compraron muchas cosas de la muñequita esa que le gusta tanto a Wanda también y a las nenitas, de Hello Kitty" , reveló Karina Iavícoli en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Mauro Icardi y La China hicieron escala en Brasil porque no consiguieron vuelos en primera directo a Miami.

“Se sacaron un montón de fotos, súper naturales, haciendo la fila como corresponde, muy enamorados, a los besos. Dos personas más del público. Comprando en una tienda multirubro en Miami”, detalló la panelista.

Embed

Revelaron el destino de Mauro Icardi, en medio de una interna feroz con el Galatasaray

En las últimas horas, en Puro Show (El Trece) explotó una verdadera bomba. En el ciclo de espectáculos revelaron qué pasará con el destino de Mauro Icardi en el Galatasaray.

Al parecer, al futbolista ya no le interesaría continuar su carrera en el fútbol turco, y según contaron en el ciclo, tendría todas sus fichas puestas en jugar en nuestro país, o al menos en algún club latinoamericano. “La polémica gira en torno a qué hace Icardi con su vida profesional”, introdujo uno de los conductores.

“Es un poco lo que Wanda decía: que lo ve muy perdido”, acotó Matías Vázquez. A su turno, Angie Balbiani sumó una versión que llamó la atención: “Tengo una información que dice que a Icardi no le estaría importando mucho lo que piensa el Galatasaray”.

“Ah, ya se jubila del fútbol”, lanzó el conductor con ironía. “No lo digo con maldad ni con saña, pero él tiene mucha intención de venir a jugar a Latinoamérica. Obviamente que sería ideal Argentina, aunque ama a los turcos, está con ganas de estar más cerca”, precisaron.

“Sería lo más lógico si Wanda quiere quedarse en la Argentina con los hijos”, reflexionaron. “En River… su intención era jugar en River”, aportó Angie. “Por favor, en River no. River es un club al que no le gusta el conventillo. Muchas autoridades están atentas a lo que se dice en las páginas de River”, advirtió Pochi de Gossipeame.

“Si los turcos le bajan el pulgar a Icardi, va a pasar a ser otro tipo de rockstar, porque en Argentina esto va a ser un infierno, esta novela la vamos a vivir toda la vida”, opinó Vázquez. Y concluyeron con una pregunta que dejó más dudas que certezas: “Fueron a un festival en Brasil… ¿no habrá ido a hablar con algún club durante su recuperación física?”.