Por qué todavía no cremaron al Indio Solari: la decisión que demora el último deseo del músico

La causa, que tramita en la Unidad Fiscal N°2 de Ituzaingó a cargo del fiscal Lucio Rivero, está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, un procedimiento habitual que requiere agotar todas las pericias médicas y administrativas antes de disponer de los restos.

Además de los estudios complementarios, el fiscal prevé tomar declaración a las personas que se encontraban en la vivienda de Parque Leloir al momento del fallecimiento y a quienes arribaron en las horas posteriores, cuando la noticia comenzó a difundirse entre los fanáticos.

Fanaticos del Indio Solari

También se espera la declaración de la médica que acompañaba al músico en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace años.

El último deseo del Indio Solari

Una vez finalizadas las pericias y si no surge ningún elemento que modifique las conclusiones preliminares, la Justicia autorizará la liberación del cuerpo y la familia podrá concretar la cremación en una ceremonia íntima y privada.

La despedida pública del Indio Solari concluyó durante la madrugada del lunes, luego de más de 18 horas de velatorio en Avellaneda. La lluvia y la disminución en el flujo de personas marcaron el cierre de una ceremonia histórica, que reunió a fanáticos llegados desde distintos puntos del país.

Desde las cuentas oficiales del músico, sus familiares agradecieron el acompañamiento y dejaron un mensaje que emocionó a miles de seguidores: “La música debe seguir sonando, más allá de lo que ocurra. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.