En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Indio Solari
Velorio
Último adiós

La familia del Indio Solari dejó un emotivo mensaje al finalizar el velorio: "Que no pare nunca más"

Luego de una despedida multitudinaria en Avellaneda, el entorno íntimo del músico confirmó el final de la ceremonia y agradeció a los más de un millón de fanáticos que se acercaron a darle el último adiós.

Banner Seguinos en google DESK
Tras el cierre del velorio del Indio Solari y la familia dejó un emotivo mensaje: Que su música no pare nunca más

Tras el cierre del velorio del Indio Solari y la familia dejó un emotivo mensaje: "Que su música no pare nunca más"
Leé también Miles de fanáticos despidieron al Indio Solari: el polideportivo estuvo abierto durante 19 horas por el velorio
Miles de fanáticos despidieron al Indio Solari: el polideportivo estuvo abierto durante 19 horas por el velorio

A través de un comunicado difundido en las redes oficiales del artista, sus seres queridos informaron el cierre definitivo de la ceremonia. “Ya está, ahora la lluvia nos manda a todos a casita”, expresaron.

el-comunicado-de-la-familia-del-indio-solari-

“Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron”, agregaron en referencia a la enorme convocatoria que se extendió durante más de 18 horas y que movilizó a fanáticos de todo el país.

El mensaje estuvo cargado de emoción y recordó el legado humano y artístico del músico. “A seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, señalaron en las primeras líneas del texto.

La familia también agradeció el esfuerzo de quienes participaron de la organización del evento y de quienes acompañaron el duelo desde distintos lugares del país.

“Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, manifestaron.

La despedida del Indio Solari

En uno de los fragmentos más conmovedores del comunicado, el círculo íntimo del cantante citó una de las frases más recordadas de la canción Gualicho.

“Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”, escribieron, y completaron: “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

Finalmente, revelaron una escena íntima ocurrida en la casa de Parque Leloir donde vivía el músico. Según contaron, el artista dejó encendidos algunos de sus equipos antes de morir.

volorio indio solari reuters (10)

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba”, relataron.

Para cerrar el mensaje, la familia dejó una reflexión que rápidamente emocionó a miles de seguidores en redes sociales: “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Indio Solari Velorio
Notas relacionadas
La coincidencia que dejó helados a los fanáticos del Indio Solari: el detalle oculto que nadie había notado
Nancy Dupláa y Pablo Echarri participaron del último adiós al Indio Solari y emocionaron con sus palabras: "¿Y ahora?"
El emotivo mensaje de la familia del Indio Solari en medio del último adiós: "Nos cuidamos entre..."

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar