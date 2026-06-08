La familia del Indio Solari dejó un emotivo mensaje al finalizar el velorio: "Que no pare nunca más"

La familia también agradeció el esfuerzo de quienes participaron de la organización del evento y de quienes acompañaron el duelo desde distintos lugares del país.

“Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, manifestaron.

La despedida del Indio Solari

En uno de los fragmentos más conmovedores del comunicado, el círculo íntimo del cantante citó una de las frases más recordadas de la canción Gualicho.

“Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”, escribieron, y completaron: “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

Finalmente, revelaron una escena íntima ocurrida en la casa de Parque Leloir donde vivía el músico. Según contaron, el artista dejó encendidos algunos de sus equipos antes de morir.

volorio indio solari reuters (10)

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba”, relataron.

Para cerrar el mensaje, la familia dejó una reflexión que rápidamente emocionó a miles de seguidores en redes sociales: “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.