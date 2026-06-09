Revelan quiénes heredarán la fortuna del Indio Solari y qué sucederá con Los Redonditos de Ricota

En cuanto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, legendaria banda editó 11 discos y que se separó en 2001 con un último show en Córdoba, los derechos y estructura están integrados por una sociedad formada por el Indio, Skay y Carmen Castro, conocida como La Negra Poli, esposa del guitarrista.

Tras la separación de Los Redondos, el Indio Solari formó su propio grupo, Los fundamentalistas del aire acondicionado, que siguen tocando en la actualidad con gran éxito y estadios llenos por todo el país.

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El video con la contención de la esposa del Indio Solari a una fan en el velorio del ídolo

En las redes sociales se viralizó un momento de profunda emoción durante la despedida al Indio Solari en Villa Domínico, donde asistió una verdadera multitud durante todo el día domingo.

Una fan se encontraba totalmente quebrada al borde de la valla y a metros se encontraba el féretro con los restos del cantante. Al verla tan emocionada, Viru, la esposa del Indio, se acercó en persona para tratar de contenerla y la abrazó durante varios segundos.

“Tranquilizate, tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo para tranquilizarla y mientras la abrazaba le dijo una fuerte frase en medio de la despedida al popular cantante: “Yo le doy un beso al Indio de tu parte”.

La impactante y emotiva imagen se volvió viral rápidamente en las redes y simboliza la gran historia de amor que vivieron el Indio Solari y Virginia Mones Ruiz, quienes compartieron 45 años juntos.