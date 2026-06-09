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Revelan quiénes heredarán la fortuna del Indio Solari y qué sucederá con Los Redonditos de Ricota

Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años, se abre la etapa de sucesión de su patrimonio y se conoce quiénes poseen los derechos de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

9 jun 2026, 08:45
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El viernes 5 de junio murió el Indio Solari a los 77 años, una de las figuras más emblemáticas del rock nacional. El domingo los fanáticos despidieron de forma masiva al cantante en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, donde se calcula que pasaron cerca de un millón de personas en las inmediaciones del complejo y la fila llegó a los 7 kilómetros de distancia.

Tras la muerte del arista, se conoció quiénes heredrán la fortuna del compositor y también que pasará con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, histórica banda que lideró el Indio Solari junto a Skay Beilinson.

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En cuanto a la sucesión de su patrimonio, será la Justicia que deberá definir los herederos y cómo se admistrarán los bienes y derechos de autor, venta de discos, regalías por reproducciones en plataformas y uso de imagen, entre otros ítems, que seguirán generando recursos para quienes administren el legado. El trámite sucesorio se inicará en los Tribunales civiles de Morón, donde radica el último domicilio del cantante.

El Código Civil y Comercial indica que su principal heredero es el único hijo del Indio Solari, Bruno, de 25 años. Y también tendrá un papel importante su esposa Virginia Mones Ruiz, Viru, madre de su hijo y su compañera de más de 40 años. Hasta el momento no trascendió si el cantante dejó un testamento antes de su fallecimiento.

En cuanto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, legendaria banda editó 11 discos y que se separó en 2001 con un último show en Córdoba, los derechos y estructura están integrados por una sociedad formada por el Indio, Skay y Carmen Castro, conocida como La Negra Poli, esposa del guitarrista.

Tras la separación de Los Redondos, el Indio Solari formó su propio grupo, Los fundamentalistas del aire acondicionado, que siguen tocando en la actualidad con gran éxito y estadios llenos por todo el país.

indio solari skay beilinson negra poli

El video con la contención de la esposa del Indio Solari a una fan en el velorio del ídolo

En las redes sociales se viralizó un momento de profunda emoción durante la despedida al Indio Solari en Villa Domínico, donde asistió una verdadera multitud durante todo el día domingo.

Una fan se encontraba totalmente quebrada al borde de la valla y a metros se encontraba el féretro con los restos del cantante. Al verla tan emocionada, Viru, la esposa del Indio, se acercó en persona para tratar de contenerla y la abrazó durante varios segundos.

“Tranquilizate, tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo para tranquilizarla y mientras la abrazaba le dijo una fuerte frase en medio de la despedida al popular cantante: “Yo le doy un beso al Indio de tu parte”.

La impactante y emotiva imagen se volvió viral rápidamente en las redes y simboliza la gran historia de amor que vivieron el Indio Solari y Virginia Mones Ruiz, quienes compartieron 45 años juntos.

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