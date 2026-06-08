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INICIATIVA LEGISLATIVA

Un diputado propuso crear el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo en homenaje al Indio Solari

El diputado Esteban Paulón impulsa un proyecto para declarar el 5 de junio como día de homenaje al legado artístico y cultural del Indio Solari.

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La iniciativa propone establecer el 5 de junio como fecha de reconocimiento al legado artístico y cultural del Indio Solari. (Foto: archivo)

La iniciativa propone establecer el 5 de junio como fecha de reconocimiento al legado artístico y cultural del Indio Solari. (Foto: archivo)

El diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como el “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”, una fecha destinada a reconocer la trayectoria del Indio Solari y la huella cultural que dejó su obra en distintas generaciones.

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La propuesta plantea que la conmemoración sirva como homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a su legado artístico y cultural. Además, invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la iniciativa y promover actividades alusivas en el marco de la celebración.

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Qué dice el proyecto

Entre los argumentos expuestos, el texto señala que el músico “constituye una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina”.

“Como compositor, cantante y poeta, desarrolló una obra singular que trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones de argentinos y argentinas”, agrega la iniciativa.

El proyecto también pone el foco en el fenómeno social construido alrededor del artista, identificado popularmente como la “cultura ricotera”.

Poyecto de ley cultura ricotera - Paulón

En ese sentido, Paulón destacó la importancia de reconocer una identidad colectiva que se sostuvo durante décadas y que, según la propuesta, forma parte del patrimonio cultural contemporáneo argentino.

“La cultura ricotera constituye una experiencia social y cultural única en la historia argentina reciente. Alrededor de la música se consolidó una comunidad diversa e intergeneracional que encontró en las letras, los recitales y los espacios de encuentro formas de identificación colectiva, pertenencia y construcción de sentidos compartidos. Esa dimensión comunitaria convirtió a este fenómeno en una de las expresiones más significativas de la cultura popular argentina de las últimas décadas”, sostiene el texto.

El reconocimiento al pogo

La iniciativa también resalta el valor simbólico del pogo como espacio de encuentro, celebración e identidad para miles de seguidores.

En ese marco, recuerda que los recitales del Indio Solari, tanto al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, dieron origen a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia del país.

Indio Solari despedida velatorio
La iniciativa también resalta el valor simbólico del pogo como espacio de encuentro, celebración e identidad para miles de seguidores. (Foto: Reuters)

La iniciativa también resalta el valor simbólico del pogo como espacio de encuentro, celebración e identidad para miles de seguidores. (Foto: Reuters)

“En esos encuentros, miles de personas compartieron una experiencia colectiva que trascendió el espectáculo artístico para convertirse en una verdadera ritualidad popular. El pogo pasó así a constituirse en uno de los símbolos más reconocibles de esa experiencia colectiva, representando la celebración comunitaria de la música, la identidad compartida y el encuentro popular”, afirma la propuesta.

Una despedida multitudinaria para una figura central del rock argentino

El 7 de junio quedó grabado en la memoria de miles de seguidores que se acercaron al Polideportivo Gatica de Villa Domínico para participar del último adiós a Indio Solari. Desde la mañana, una multitud comenzó a desfilar frente a la capilla ardiente instalada para despedir al histórico referente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Los fanáticos protagonizaron una despedida atravesada por el reconocimiento y el afecto hacia el músico. (Foto: Reuters)

Los fanáticos protagonizaron una despedida atravesada por el reconocimiento y el afecto hacia el músico. (Foto: Reuters)

La convocatoria superó las previsiones iniciales y las puertas debieron abrirse antes de lo previsto debido a la cantidad de personas que aguardaban desde la noche anterior. Entre banderas, flores, cánticos y muestras de emoción, los fanáticos protagonizaron una despedida atravesada por el reconocimiento y el afecto hacia el músico.

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