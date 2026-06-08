El desgarrador video de la esposa del Indio Solari en medio del velorio del ídolo

Al verla tan emocionada, Viru, la esposa del Indio, se acercó en persona para tratar de contenerla y la abrazó durante varios segundos.

“Tranquilizate, tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo y mientras la abrazaba le dijo una fuerte frase en medio de la despedida al popular cantante: “Yo le doy un beso al Indio de tu parte”.

La impactante y emotiva imagen se volvió viral rápidamente en las redes y simboliza la gran historia de amor que vivieron el Indio Solari y Virginia Mones Ruiz, quienes compartieron 45 años juntos.

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Cómo fue la histórica y multitudinaria despedida al Indio Solari

A las 6 AM del lunes, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que tras retirarse los últimos seguidores, la familia del Indio Solari decidió finalizar la despedida pública del cantante en Villa Domínico.

Minuntos más tarde, desde la cuenta oficial del artista se publicó un comunicado anunciando el fin del último adiós al artista: "Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", se indicó.

"Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto a los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso este despedida, en tiempo récord. Él nos anticipó que las despedidas son esos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida", continuó.

"Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", se cerró el comunicado.