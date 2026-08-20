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Llega a Netflix una nueva película con Anya Taylor-Joy y Chris Evans y es el estreno más esperado

Netflix reveló las primeras imágenes de "Sacrifice" y anticipó cómo será esta nueva película con Anya Taylor-Joy y Chris Evans.

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Llega a Netflix una nueva película con Anya Taylor-Joy y Chris Evans y es el estreno más esperado. (Foto: Archivo)

Llega a Netflix una nueva película con Anya Taylor-Joy y Chris Evans y es el estreno más esperado. (Foto: Archivo)

Sacrifice ya dejó ver sus primeras imágenes en Netflix y confirmó que va a reunir a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood. Sin embargo, detrás de esa elegante celebración se esconderá una situación que cambiará el rumbo de todo y llevará a sus protagonistas a enfrentarse a sus propias creencias, identidades y temores.

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Qué ver en Netflix: la nueva serie que llega a la plataforma y promete ser un éxito mundial. (Foto: Archivo)

La nueva película de Romain Gavras llegará a Netflix el 16 de octubre de 2026. Antes de su estreno, la plataforma reveló un adelanto visual de esta sátira protagonizada por Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault y Charli XCX.

Las imágenes mostraron una sofisticada cena, grandes escenarios y una reunión marcada por el lujo, aunque el argumento anticipó que esa aparente calma no va a durar demasiado.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

De qué trata Sacrifice, la nueva película de Netflix

Las primeras fotografías de Sacrifice presentaron a sus principales personajes en medio de una cena glamurosa. Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel y Salma Hayek Pinault aparecieron rodeados de invitados, mesas elegantes y una puesta en escena que reforzó la imagen de una celebración exclusiva. Pero la historia no se quedará en ese ambiente de lujo.

El centro del relato será Mike Tyler, el personaje interpretado por Chris Evans. Se trata de una estrella de cine que intentará recuperar su lugar en la vida pública después de haber atravesado una humillante crisis que se volvió viral.

Ese episodio afectó su imagen y dejó su carrera en una situación complicada. Por eso, Mike buscará una oportunidad para relanzarse y volver a ocupar el espacio que había perdido. Su plan será participar en una gran gala benéfica relacionada con el medio ambiente.

La celebración estará vinculada a un empresario multimillonario, interpretado por Vincent Cassel, y a su esposa, personaje a cargo de Salma Hayek Pinault. Todo indicará que el evento puede convertirse en el escenario ideal para que Mike Tyler vuelva a mostrarse ante el público bajo una nueva imagen. Sin embargo, la noche va a tomar un rumbo completamente distinto.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

La aparición de Anya Taylor-Joy cambiará todo en Sacrifice

La gala será interrumpida por un grupo radical liderado por Joan, el personaje de Anya Taylor-Joy.

Su llegada convertirá la celebración en una crisis de rehenes. Lo que comenzó como un encuentro destinado a hablar de medio ambiente y a reunir a figuras poderosas terminará colocando a todos los presentes bajo una presión extrema.

Joan tendrá una creencia muy particular. Según la sinopsis de la película, estará convencida de que ella y sus seguidores deberán cumplir una profecía vinculada a un volcán para purificar la Tierra. Ese será el detonante de la crisis.

La propuesta combinará así el lujo de una gala exclusiva con una situación de encierro y tensión. Los personajes deberán enfrentarse no solo al peligro inmediato, sino también a sus propias convicciones y a la forma en que se ven a sí mismos.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Anya Taylor-Joy y Chris Evans encabezarán un elenco repleto de figuras

Anya Taylor-Joy asumirá el papel de Joan, la líder del grupo que irrumpirá en la gala y provocará el giro central de la historia. Su personaje será quien introduzca la idea de una profecía y pondrá en marcha los acontecimientos que transformarán la celebración en una crisis.

Chris Evans interpretará a Mike Tyler, una estrella de cine marcada por una crisis pública que se hizo viral. Su presencia en la gala tendrá un objetivo concreto: intentar recuperar su imagen y relanzar su carrera.

Vincent Cassel dará vida al empresario multimillonario relacionado con el evento. Salma Hayek Pinault interpretará a su esposa y ambos formarán parte del exclusivo círculo que se reunirá durante la noche. Pero las estrellas principales no estarán solas.

La película reunirá, de esta manera, a actores y artistas procedentes de distintos ámbitos en una historia que partirá de un escenario aparentemente sofisticado para avanzar hacia una situación de crisis.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Cuándo se estrena Sacrifice en Netflix

La campaña de Sacrifice ya dejó planteada una incógnita central. Una noche que, según adelantaron las primeras imágenes, empezará entre lujo y apariencias. Y cuyo verdadero desenlace recién se descubrirá cuando llegue a Netflix el 16 de octubre.

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La película "Sacrifice" protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Evans llegará el 16 de octubre de 2026.
  • Trama: Una gala benéfica se convierte en una crisis de rehenes cuando un grupo radical irrumpe para cumplir una profecía.
  • Elenco estelar: La producción reúne a Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel y Salma Hayek Pinault.
Resumen generado por Thinkindot AI
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