Miles de fanáticos despidieron al Indio Solari: el polideportivo estuvo abierto durante 19 horas por el velorio

Los últimos fanáticos ingresaron cerca de las 19 del domingo, cuando las condiciones climáticas comenzaron a empeorar. Sin embargo, todos los presentes pudieron acercarse al féretro para rendir homenaje al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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Alrededor de las 5 de la mañana ya no quedaban seguidores en el lugar y sólo permanecían efectivos de seguridad y personal de bomberos. Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial sobre el traslado de los restos ni sobre las próximas ceremonias previstas por la familia.

Cómo murió el Indio Solari

La muerte del Indio Solari fue confirmada el viernes 5 de junio. El músico fue hallado sin vida en su vivienda de Parque Leloir y, según los resultados de la autopsia, falleció a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) a los 77 años. Su partida provocó una profunda conmoción en el mundo de la música y generó una de las despedidas populares más multitudinarias de la historia reciente argentina.

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"La familia decidió finalizar la despedida pública", el comunicado del Ministerio de Seguridad bonaerense

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que, luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública del Indio Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda.

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En el comunicado, la cartera de Seguridad provincial remarcó: "Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Y le agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio".

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La fila para despedir al Indio Solari llegó hasta el Puente Pueyrredón

Pasado el mediodía, la fila para ingresar al velatorio en el Polideportivo Gatica se extendía hasta el Puente Pueyrredón, donde el operativo de tránsito desviaba a los asistentes para evitar el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.

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