La despedida de Carlos Alberto “Indio” Solari llegó a su fin durante la madrugada de este lunes en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, partido de Avellaneda, tras una jornada multitudinaria que reunió a más de un millón de personas.
Cientos de seguidores colmaron las inmediaciones del Microestadio Gatica, en Villa Domínico. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años y su despedida se convirtió en una multitudinaria muestra de afecto.
Miles de fanáticos despidieron al Indio Solari: el polideportivo estuvo abierto durante 19 horas por el velorio
La despedida de Carlos Alberto “Indio” Solari llegó a su fin durante la madrugada de este lunes en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, partido de Avellaneda, tras una jornada multitudinaria que reunió a más de un millón de personas.
Las puertas del predio ubicado sobre la Avenida Bartolomé Mitre permanecieron abiertas durante más de 19 horas consecutivas. El velorio había comenzado a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto, debido a la enorme cantidad de seguidores que se acercaron desde distintos puntos del país para despedir al ícono del rock nacional.
La fila de fanáticos llegó a extenderse por más de 80 cuadras y, según los organizadores, alcanzó sectores cercanos al límite con la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la lluvia, las bajas temperaturas y las largas horas de espera, el flujo de personas se mantuvo constante durante toda la jornada.
Pasadas las 4 de la madrugada, las puertas del microestadio fueron cerradas y finalizó también la transmisión en vivo que se emitía desde las redes oficiales del cantante. Hasta ese momento, la familia había sostenido que la ceremonia continuaría “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.
Los últimos fanáticos ingresaron cerca de las 19 del domingo, cuando las condiciones climáticas comenzaron a empeorar. Sin embargo, todos los presentes pudieron acercarse al féretro para rendir homenaje al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Alrededor de las 5 de la mañana ya no quedaban seguidores en el lugar y sólo permanecían efectivos de seguridad y personal de bomberos. Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial sobre el traslado de los restos ni sobre las próximas ceremonias previstas por la familia.
La muerte del Indio Solari fue confirmada el viernes 5 de junio. El músico fue hallado sin vida en su vivienda de Parque Leloir y, según los resultados de la autopsia, falleció a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) a los 77 años. Su partida provocó una profunda conmoción en el mundo de la música y generó una de las despedidas populares más multitudinarias de la historia reciente argentina.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que, luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública del Indio Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda.
En el comunicado, la cartera de Seguridad provincial remarcó: "Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Y le agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio".
Pasado el mediodía, la fila para ingresar al velatorio en el Polideportivo Gatica se extendía hasta el Puente Pueyrredón, donde el operativo de tránsito desviaba a los asistentes para evitar el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.