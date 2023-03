Una empleada municipal fue despedida tras faltar al trabajo para ir a ver a la Selección Argentina

Embed

"Mágicamente, aparecí acá en el Monumental con mi amiga y ya está", agrega luego, siempre en tono de broma, para luego agregar: "Roly, te trabajo doble todo el año, pero dejame ver al campeón del mundo. Mañana veremos, hoy somos campeones del mundo".

La acción y los dichos de la empleada llevaron a Santacrocce a decidir su despido. Este viernes, en declaraciones al programa “Todos en la Ocho”, el funcionario afirmó: "Son una generación muy difícil de explicar, lógicamente no trabaja más en el municipio”.

“No va a trabajar con nosotros, me duele mucho, es la hermana de mi secretario privado, una chica joven que estaba cumpliendo con un trabajo muy importante y lo hizo durante la pandemia. Entró durante mi gestión”, agregó.

"Quiero aclarar que los empleados de la Municipalidad de Funes, el 90, el 95%, lo han dado todo, por eso pudimos construir la ciudad que hicimos porque estaba totalmente devastada. Esta persona no nos representa, no es nuestra forma de actuar. Nosotros somos trabajo, ingenio, gestión permanente", reafirmó el intendente de Funes, quien luego se mostró terminante: "Me dolió porque es una chica que aprecio, pero cometió un grave error y a veces los errores se pagan".

La palabra del gremio

El secretario general de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Funes, Jorge Sabatti, reveló que se enteró del hecho a través de los medios y que aún no tuvo la chance de acceder a la resolución del intendente.

"Me da la impresión de que todo fue una broma que salió mal, porque hace quedar mal a toda la administración”, afirmó.

"Lo primero que tenemos que ver es la resolución del intendente", expresó Sabatti, y añadió: "Queremos ver qué pasó realmente, si es así que presentó un certificado médico o si esta chica, que no es afiliada nuestra, quiso hacer un chiste y le salió mal".

"Tenemos que ver si ella presentó un certificado médico y después se sintió mejor y fue. Supongo que habrá ido a la tarde. La verdad es que aún no hemos visto la resolución del intendente y hasta que la tengamos, no podemos tomar ninguna medida", concluyó.