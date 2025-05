Netflix: Valeria Bertuccelli y Pedro Pascal arrasan con esta película que es una joya del cine argentino.

De qué trata la película "Hermanas"

El filme se centra en la relación entre dos hermanas, Elena (Valeria Bertuccelli) y Natalia (Ingrid Rubio), que se reencuentran en Texas tras casi diez años de distancia. La última vez que se vieron fue en plena dictadura argentina, en 1975, momento en que Elena decidió abandonar el país junto a su esposo e hijo. Natalia, en cambio, se quedó en Buenos Aires para enfrentar los años más oscuros del régimen.

Película Hermanas.jpg

La historia arranca en 1984, cuando Natalia, ya instalada en Madrid, decide viajar a Estados Unidos para visitar a su hermana. El reencuentro no solo está cargado de tensiones no resueltas, sino que se ve atravesado por la lectura de un manuscrito inédito de su padre, un escritor fallecido que volcó en sus páginas recuerdos, culpas y verdades incómodas que atraviesan a toda la familia.

La clave emocional de la película está en ese manuscrito, que actúa como catalizador de verdades ocultas y heridas aún abiertas. Las dos protagonistas deben enfrentarse no solo al pasado político de su país, sino a sus propias decisiones personales. Allí se cuela la figura de Pedro Pascal, interpretando a Steve, un vínculo afectivo inesperado para Natalia que le ofrece un espacio de contención y escucha.

La primera vez de Pedro Pascal en la pantalla grande

Muchos creen que Pedro Pascal comenzó su carrera con grandes producciones estadounidenses, pero Hermanas demuestra que su trayectoria se tejió lentamente, con papeles discretos pero significativos. Su participación en esta película argentina resulta hoy fascinante para los fans que lo conocieron en series como Narcos, Game of Thrones, The Mandalorian o The Last of Us.

Película Hermanas 2.jpg

Por qué "Hermanas" reaparece hoy con fuerza

La combinación entre el éxito actual de Pedro Pascal y el contenido emocional de Hermanas resulta explosiva. No es casual que en redes sociales y foros de cine se multipliquen las menciones a esta película: los espectadores sienten la necesidad de rastrear los orígenes del actor que hoy domina Hollywood.

Embed

Dónde ver la película con Pedro Pascal

La película está disponible en Netflix, tiene una duración de 1 hora y 28 minutos, y se presenta como una opción perfecta para quienes buscan un cine sensible, con actuaciones sólidas y un trasfondo profundo. La actuación de Valeria Bertuccelli es destacable, al igual que la de Ingrid Rubio, ambas cargando con el peso emocional de los recuerdos y las elecciones del pasado.

Aunque Pedro Pascal no sea el protagonista, su participación es suficiente para atraer a nuevos espectadores y generar un renovado interés. Verlo tan joven, antes de la fama, en un rol tan diferente a los que interpreta hoy, es un ejercicio de memoria y también una manera de valorar los comienzos humildes de una gran carrera.