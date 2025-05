Yanina Latorre reveló a qué estrella internacional intentó conquistar la China Suárez

Embed

“La China fue con un solo objetivo, aparte lo contaba ahí abiertamente en el hotel, que era garch… a Ricky Martin”, reveló sin medias tintas la conductora de América TV.

“Si lo logró, te la debo porque lo que tiene la China es que no cuenta los garch…. Esto fue en el 2014”, concluyó Yanina.

Ricky Martin y China Suárez.jpeg

Fernando Dente recordó el día que la China Suárez se lo quiso levantar

En medio de las polémicas varias que tienen a la China Suárez como protagonista en el mundo de la farándula por su actual romance con Mauro Icardi, recientemente fue Fernando Dente quien sorprendió recordando una picante anécdota con la actriz.

De visita en La noche perfecta, Dente mantuvo una divertida charla con Sebastián Wainraich, en la que salió el tema. “El romance con la China Suárez, ¿es verdad?”, le consultó el conductor de El Trece y Fer asintió serio: “Todo es verdad. ¿Qué querés saber?”.

Ante el "¡todo!" del conductor, Fer Dente generó algo de intriga al argumentar pícaro: “Bueno, está en pareja ella ahora”, a lo que Wainraich retrucó rápido de reflejos "vos también. Pero bueno... ¡fue en una vida pasada!", instándolo a que relate el día que la China Suárez coqueteó con él.

"Ella vino a ver una obra que hacía yo, Casi normales, y me mandó un mensaje directo por Twitter que decía 'Sos HIPNÓTICO', en mayúscula", recordó el Fernando mientras que Wainraich acotó picante: "Uh, mayúscula es 'te quiero comer crudo'".

En tanto, el actor y conductor admitió que ante aquel mensaje, atinó a responderle “¡Qué divina que sos! ¡Te felicito por la hija hermosa que tenés!”, admitiendo que no dio cuenta de las intenciones de la actriz, mientras que el conductor del programa aseguró agarrándose la cabeza que "la China es otra cosa, va más allá de la orientación sexual".

Asimismo, Dente reveló que luego se enteró porque la propia China se lo comentó a Gabriel Machado que le había encantado y el fotógrafo le dijo "me parece que es gay". Claro que el final de la anécdota es que con el tiempo se hicieron grandes amigos.

“Después hablamos, pegamos buena onda, hicimos algo en ‘Tu cara me suena’. Después ella me llamó para ‘Abzurdah’, la película que estaba haciendo y ahí me la recontra re chapaba. Me acuerdo de estar ahí y decir: ‘si acá no piso el palito, listo, ya está‘. No hay más que esto. Y bueno, acá estoy... muy feliz en pareja", concluyó divertido.