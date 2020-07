Piden la renuncia del Ministro de Seguridad de Santa Fe por relativizar los ataques a silobolsas

Marcelo Saín, Ministro de Seguridad de Santa Fe

Las declaraciones del Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, quien relativizó los ataque a los silobolsas y adujo que “todo esto es un gran verso montado por Clarín”, despertó el rechazo de distintas entidades y de grupos de productores autoconvocados.

Uno de ellos, Productores Agropecuarios Autoconvocados de la Provincia de Santa Fe, pidió expresa y públicamente en una carta abierta al gobernador Omar Perotti, la renuncia del funcionario.

El texto considera “desafortunadas y en desconocimiento pleno de la realidad” los dichos del funcionario en lo referido a los hechos vandálicos de los que la provincia es una de las principales damnificadas, y condenan la sugerencia sobre un auto complot y la minimización del daño, al indicar que al estar la mercadería asegurada no hay víctimas. Por ello, “es que exigimos su renuncia”.

Carta abierta a Omar Perotti

En una entrevista a Radio 10, Saín expresó que "hay sectores de la oposición que están buscando cualquier hueco para producir un proceso de desestabilización al gobierno nacional", y que desde principio de año hubo unos 10 hechos, "la mayoría esclarecidos y muchos enmarcados en un conflicto entre UATRE y la patronal”.

“Inclusive los silobolsas están asegurados, con lo cual no hay acá un pobre productor víctima del oprobio de grupos políticos que no existen”, agregó sobre las posibles motivaciones políticas o ideológicas en los ataques y remató: “todo esto es un gran verso montado por Clarín, no me cabe ninguna duda”.

Uno de los referentes de los autoconvocados, Silvio Montenegro calificó de “patéticas” las declaraciones de Saín. "Siendo un ministro con la misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos no puede andar prejuzgando que estos son hechos fogoneados por el diario Clarín o la oposición, sino que debe investigarlos ya que se produjeron en cantidad y no son casos aislados. Nos indigna porque inclusive pareciera que son actos que los provocamos nosotros mismos”, afirmó.

Además, agregó que en las últimas cuatro semanas "hubo entre 50 y 60 hechos en todo el país; la gran mayoría en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente la zona de Rosario, San Jerónimo Sud, Carcarañá”, dijo según reproduce el portal CampoLitoral.

También se expresó Angel Borello, integrante de Sociedad Rural de Rosario (SRR), quien afirmó que las declaraciones “suman angustia y decepción entre los productores”.

En declaraciones radiales el dirigente remarcó que “cuando Saín dijo que los silobolsas están asegurados desconoce las características de las pólizas que brindan ese tipo de coberturas; al productor que sufrió vandalismo, el seguro puede llegar a cubrir muy poco porque el daño intencional no está cubierto”.