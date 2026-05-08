"No puedo...": la fuerte confesión de Nico Cabré sobre la partida de su hija Rufina con la China Suárez a Turquía

Cuando el conductor Sebastián Wainraich le marcó además el contexto particular que vive Rufina con dos padres populares, Cabré comentó: "Yo aprendo y veo a una Rufina feliz. Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”.

En cuanto a la comunicación con su hija, el actor remarcó de la importancia de la tecnología y el diálogo que mantienen a diario: “Ella va y viene, hablamos todo el día. La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace. El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”.

Y fue sincero al referirse cómo atraviesa no poder estar con su hija todo el tiempo: “Entender que no todo es color de rosa, y eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Todo me ayuda a tratar de ser mejor que es lo único que quiero”, cerró Nicolás Cabré.

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Las imágenes de la soñada luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Aruba

Tras casarse en diciembre en una ceremonia bien íntim en la provincia de Córdoba, Nicolás Cabré y Rocío Pardo vivieron unos días soñados en Aruba en el marco de su luna de miel combina romance, paisajes caribeños y la felicidad de desconectarse juntos.

“Luna de miel en el paraíso”, escribieron en un posteo conjunto en Instagram con imágenes y videos a puro relax que rápidamente se llenó de mensajes de cariño de sus seguidores.

La frase, breve pero significativa, resume el espíritu de un viaje que esperaban con entusiasmo desde hacía meses y que recién pudieron encarar en abril por sus compromisos laborales.

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