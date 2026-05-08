"No puedo...": la fuerte confesión de Nico Cabré sobre la partida de su hija Rufina con la China Suárez a Turquía

Nicolás Cabré habló a fondo de cómo lleva la distancia geográfica con su hija Rufina, quien hace meses se encuentra viviendo en Turquía junto a la madre, la China Suárez, y su pareja Mauro Icardi.
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El actor Nicolás Cabré se sinceró sobre cómo lleva el proceso de que su hija Rufina decidió instalarse con la madre la China Suárez en Turquía.
Nicolás Cabré habló a fondo de cómo lleva la distancia geográfica con su hija Rufina, quien hace meses se encuentra viviendo en Turquía junto a la madre, la China Suárez, y su pareja Mauro Icardi.
El actor y director teatral se reconoció que extraña a su hija, con la que está comunicado a diario vía tecnología, pero que entendió la decisión que tomó y que debe apoyarla en cada paso de su nueva experiencia de vida.
"No hay día que no pase que creo que le pasa a todos, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás, hoy que ya no los tengo descubro muchas cosas que ellos han vivido y entiendo las cosas que a lo mejor nunca me dijeron", comenzó Nicolás Cabré en su visita al estudio de Vuelta y media (Urbana Play).
"Con que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos, en el caso que mi hija esté en otro país. Entendés que vos no tenés que ser un palo en la rueda y que mi hija gracias a Dios tiene la posibilidad de decidir y decir bueno quiero aventurar y conocer otro país e idioma. Tenés que entender que vos tenés que apoyar y cuando ella se de vuelta te tiene que ver sonriendo y fantástico", continuó profundo el artista.
Cuando el conductor Sebastián Wainraich le marcó además el contexto particular que vive Rufina con dos padres populares, Cabré comentó: "Yo aprendo y veo a una Rufina feliz. Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”.
En cuanto a la comunicación con su hija, el actor remarcó de la importancia de la tecnología y el diálogo que mantienen a diario: “Ella va y viene, hablamos todo el día. La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace. El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”.
Y fue sincero al referirse cómo atraviesa no poder estar con su hija todo el tiempo: “Entender que no todo es color de rosa, y eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Todo me ayuda a tratar de ser mejor que es lo único que quiero”, cerró Nicolás Cabré.
Tras casarse en diciembre en una ceremonia bien íntim en la provincia de Córdoba, Nicolás Cabré y Rocío Pardo vivieron unos días soñados en Aruba en el marco de su luna de miel combina romance, paisajes caribeños y la felicidad de desconectarse juntos.
“Luna de miel en el paraíso”, escribieron en un posteo conjunto en Instagram con imágenes y videos a puro relax que rápidamente se llenó de mensajes de cariño de sus seguidores.
La frase, breve pero significativa, resume el espíritu de un viaje que esperaban con entusiasmo desde hacía meses y que recién pudieron encarar en abril por sus compromisos laborales.