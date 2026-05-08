Adabel Guerrero se refirió a su escandalosa infidelidad a Martín Lamela y reveló por qué mintió

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Además, detalló que fue el propio Martín Lamela quien le pidió mantener el tema en reserva mientras seguían compartiendo la convivencia. “Él me pidió que no digamos nada de que estábamos separados, porque todavía vivimos juntos, y así lo hice”, remarcó. Y agregó: “Prefiero respetar lo que pasa adentro de mi casa, más allá de lo que se diga en los medios, que muchas cosas son mentira”.

Molesta por algunas versiones que circularon alrededor del escándalo, Adabel también cuestionó las especulaciones que involucran a personas ajenas al ambiente artístico. “No me gusta que inventen tantas cosas que me hacen quedar mal y, además, incomodan a otras personas que no son del medio y que no tienen que estar metidas en estos temas”, expresó.

Sin embargo, reconoció que entiende las reglas de la exposición mediática: “Es parte del juego desde que me hice conocida. Sé que se juega así, y si me preguntás, no me gusta, pero me la tengo que bancar”.

Más reflexiva, la vedette confesó que durante mucho tiempo intentó evitar afrontar la separación. “Sabía que una separación iba a ser muy complicado y por eso lo pateaba mucho, pero acá estamos. A veces las cosas tienen que llegar en un determinado momento y es este”, analizó.

Por último, también se refirió al duro mensaje de su ex, quien había asegurado públicamente que “ella tomó decisiones que rompieron la confianza de nuestra pareja”. Frente a eso, Adabel Guerrero respondió con calma: “Qué él se descargue de la manera que quiera y pueda. Con el tiempo, las cosas decantan solas y la verdad termina saliendo a la luz y todo se acomoda. Que la interpreten como quieran”.

Y aunque negó estar iniciando una nueva relación amorosa, sí reconoció que en esta etapa aparecieron personas importantes en su vida. “Gracias a Dios, muy linda gente se me acerca. Creo que tiene que ver con una situación energética y en eso descanso”, concluyó.

Adabel Guerrero - captura LAM

Cuál fue el tajante posteo de Martín Lamela con el que confirmó su separación de Adabel Guerrero

El escándalo alrededor de la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sigue generando repercusiones y, luego de varios días de rumores, fue el propio empresario quien decidió salir a hablar públicamente para confirmar el final de la relación. Tras más de 17 años juntos, la pareja puso punto final a su historia y la noticia rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo.

Durante el último fin de semana, y frente a la enorme cantidad de versiones que comenzaron a circular tanto en televisión como en distintos portales, Lamela utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que explicó cómo atraviesa este delicado momento personal y aclaró cuál es la situación actual con la madre de su hija.

En el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, el empresario remarcó que no suele exponerse mediáticamente, pero sintió la necesidad de intervenir debido al nivel de exposición que alcanzó el tema. “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó”, expresó, dejando entrever que la crisis venía desarrollándose desde hacía bastante tiempo.

IG Martín Lamela confirma separación de Adabel Guerrero

Sin evitar el punto más sensible de toda la situación, Martín Lamela también habló de una pérdida de confianza dentro de la pareja y aseguró que determinadas actitudes recientes terminaron afectando el vínculo de manera definitiva. “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, sostuvo en otra parte del texto.

Las declaraciones del empresario aparecieron luego de que en LAM (América TV) comenzaran a difundirse fuertes versiones sobre una supuesta infidelidad de Adabel Guerrero. Allí, el panelista Pepe Ochoa dio detalles de una situación que, según contó, habría sido clave para desencadenar la ruptura definitiva entre ambos.

“Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”, reveló el panelista al aire, generando un fuerte impacto en el mundo del espectáculo.

Por último, y buscando bajar la intensidad mediática que tomó el tema, Lamela cerró su descargo con un pedido especial dirigido tanto al público como a los medios de comunicación. “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”, concluyó.