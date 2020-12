En noviembre se patentaron 34.563 vehículos. Ranking de los 50 autos más vendidos y las 40 marcas Top

El Fiat Cronos fue el auto más vendido del país en noviembre 2020

Los concesionarios aseguran que continuará la tendencia de crecimiento iniciada en junio y que, con algunas medidas de estímulo, se podría pensar en un 2021 con mayor incremento.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos patentados durante noviembre de 2020 ascendió a 34.563 unidades, lo que representa una suba del 33,9 interanual, ya que en noviembre de 2019 se habían registrado 25.803 unidades.

Se alcanzan, así, los 321.569 patentamientos acumulados en los once meses transcurridos del año.

Noviembre mostró el mayor crecimiento interanual del año y el 2020 finalizaría con cifras cercanas a 350.000 patentamientos.

El mes pasado habíamos anticipado que la inestabilidad que mostró el tipo de cambio durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, posiblemente iba a tener impacto en los patentamientos, al menos en los de los primeros días del mes.

Lo cierto es que no fue así. Las cifras de noviembre muestran que las ventas diarias no solo no respondieron negativamente a la inestabilidad cambiaria, sino que se mantuvieron en valores muy similares a los de octubre, cuando en un año “normal”, noviembre ya comienza a mostrar una merma estacional.

El Presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: "tal como habíamos adelantado en octubre, noviembre continúa con esta tendencia de incremento de los patentamientos que se inició allá por junio, que se mantiene y que seguirá.

Por un tema estacional, noviembre siempre es menor a octubre, pero el dato fuerte es el crecimiento interanual del 34%, que nos va a llevar a finalizar el año con cifras cercanas a las 350.000 unidades.

Podemos proyectar para el año próximo un mercado mayor que, si se consideran algunas de las medidas de incentivos que hemos propuesto, podría tener un piso de 440.000 unidades para 2021. Esto sería retomar el nivel de actividad de 2019, es decir volver a un escenario pre pandemia, lo cual sería una muy buena noticia".

Por su parte, el Secretario de la entidad, Ruben Beato completó: “noviembre también ha sido un mes positivo por lo anunciado hace unos días, donde desde ACARA retomaremos el liderazgo regional del sector concesionario.

Nuestra institución fue elegida para presidir ALADDA, la entidad regional que representa a nuestro sector en los 19 países que la conforman.

Vivimos tiempos desafiantes donde será clave estar unidos y tener la máxima representatividad posible para ir en busca del dialogo y las mejores acciones con todos los actores de nuestra actividad”.

Los 50 vehículos más vendidos en noviembre 2020

Modelo Unidades

Fiat Cronos 2.856

Toyota Hilux 2.020

Chevrolet Onix 1.497

Volkswagen Gol Trend 1.297

Peugeot 208 1.202

Volkswagen Amarok 1.193

Toyota Etios 1.163

Ford Ranger 1.135

Volkswagen T-Cross 1.029

Toyota Yaris 1.028

Chevrolet Cruze 893

Renault Sandero 873

Ford Ecosport 867

Ford Ka 830

Renault Kangoo 788

Renault Duster Oroch 787

Volkswagen Nivus 671

Renault Kwid 601

Toyota Corolla 567

Citroën C4 Cactus 562

Fiat Toro 550

Chevrolet Tracker 511

Renault Captur 491

Nissan Frontier 469

Renault Logan 445

Jeep Renegade 438

Peugeot 2008 438

Peugeot Partner 429

Chevrolet S10 407

Renault Duster 404

Nissan Kicks 385

Jeep Compass 338

Citroën C3 284

Citroën Berlingo 262

Volkswagen Polo 262

Fiat Strada 240

Volkswagen Virtus 213

Toyota SW4 209

Mercedes-Benz Sprinter 191

Peugeot 308 190

Volkswagen New Polo 190

Honda HR-V 189

Fiat Mobi 172

Volkswagen Saveiro 167

Volkswagen Up! 142

Ford Territory 136

Fiat Argo 124

Nissan March 122

Chevrolet Spin 119

Citroën C4 Lounge 116

Patentamientos por marca, autos más vehículos livianos. Top 40 en noviembre 2020

Marca Unidades

Volkswagen 5.294

Toyota 5.013

Renault 4.509

Fiat 4.050

Chevrolet 3.530

Ford 3.120

Peugeot 2.394

Citroën 1.368

Nissan 1.170

Jeep 784

Honda 320

Mercedes-Benz 286

Audi 166

Chery 103

Iveco 96

Hyundai 85

Ram 77

DFSK 43

KIA 43

BMW 39

DS 39

JAC 30

KYC 26

Changan 25

Volvo 19

Shineray 15

Lifan 14

Baic 13

Subaru 12

Great Wall 12

Foton 11

Haval 10

Alfa Romeo 9

Mitsubishi 8

Mini 5

Zanella 5

Geely 2

Maserati 2

Lexus 2

Suzuki 2