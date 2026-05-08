Feroz disputa millonaria de Maxi López: demanda y contrademanda por una cifra exorbitante.

En medio de la polémica, en el programa también dialogaron con Marcelo Peña, abogado de la exinquilina, quien cuestionó con dureza la decisión del exjugador de avanzar con una demanda de semejante monto. El letrado consideró que el conflicto podría haberse resuelto mediante una negociación previa entre las partes, sin necesidad de llegar a la Justicia.

"Si yo te di tanto dinero de deposito y vos acreditas que lo daños superan el monto de deposito, se puede generar un diálogo. Creo que acá se excedió al iniciar una acción civil", sostuvo el abogado durante la entrevista en el programa de América TV.

Mientras el caso comienza a tomar estado público, todavía no trascendieron más detalles sobre cómo continuará el proceso judicial ni si habrá algún intento de conciliación entre las partes. Lo cierto es que el nombre de Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por un escándalo que combina cifras millonarias, acusaciones cruzadas y una batalla legal que recién empieza.

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¿Cuál fue el ultimatum que le dio Daniela Christiansson a Maxi López?

Durante años, Maxi López tomó la decisión de mantener a Daniela Christiansson al margen del conflicto con Wanda Nara. El exfutbolista reconoció que cuando la conoció, ella tenía apenas 22 años y él ya arrastraba tres hijos y una pelea mediática y judicial que lo consumía. "Durante muchos años no la quise hacer parte porque era recontra tóxico. Yo quería tener mi momento con ella, que era mi cable a tierra", explicó.

Sin embargo, Daniela no toleró seguir siendo excluida y le plantó cara. El ultimátum fue claro y directo: "Me tenés que contar lo que pasa, no me filtres porque yo soy parte de tu vida". Maxi admitió que esas palabras le cambiaron la perspectiva: "Entendí que ella estaba ahí para mí". Fue un punto de quiebre que, según él mismo contó, fortaleció la relación y le permitió atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida con un sostén real a su lado.