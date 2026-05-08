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Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina: el calendario provincia por provincia

Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina se dividirán en tres períodos distintos según cada provincia del país.

Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina se dividirán en tres períodos distintos según cada provincia del país.

Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina se dividirán en tres períodos distintos según cada provincia del país.

El calendario escolar 2026 ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país. Como ocurre cada año, el receso no será igual para todas las provincias, ya que cada jurisdicción establece su propio cronograma en función de cuestiones climáticas, turísticas y educativas.

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De acuerdo con el esquema oficial, las vacaciones se dividirán en tres etapas diferentes durante julio. Algunas provincias comenzarán el descanso escolar en la primera semana del mes, mientras que otras lo harán recién hacia fines de julio.

Vacaciones de invierno 2026, provincia por provincia

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Las provincias que tendrán vacaciones entre el 6 y el 17 de julio serán Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. En esos distritos, el regreso a las aulas está previsto para el lunes 20 de julio.

En tanto, el segundo grupo tendrá receso entre el 13 y el 24 de julio. Allí se encuentran Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por último, las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero serán del 20 al 31 de julio, convirtiéndose en las jurisdicciones que más tarde iniciarán el descanso escolar.

El calendario fue confirmado por el Consejo Federal de Educación y forma parte de la planificación oficial del ciclo lectivo 2026. Además del receso invernal, cada provincia ya definió las fechas de inicio y finalización de clases, así como también la cantidad de días efectivos de cursada previstos para el año.

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