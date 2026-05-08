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ESCÁNDALO

El trasfondo de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: la herencia que dejó Xabi Alonso y el vestuario dividido en el Real Madrid

La crisis deportiva del Real Madrid derivó en un enfrentamiento físico entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que dejó al uruguayo hospitalizado y fuera del clásico.

El trasfondo de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: la herencia que dejó Xabi Alonso y el vestuario dividido en el Real Madrid

El Real Madrid atraviesa una de las crisis institucionales y deportivas más profundas de su historia reciente. A pocos días del clásico contra el Barcelona, que podría consagrar campeón al conjunto catalán frente a su máximo rival en el Camp Nou, el vestuario blanco explotó definitivamente. Lo que comenzó como una tensión táctica terminó en una violenta pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, dejando una imagen de descomposición total en la institución.

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La fractura interna no es nueva. Según revelaron medios españoles como As y Marca, el plantel quedó dividido tras la destitución de Xabi Alonso el pasado 12 de enero. Mientras Tchouaméni era uno de los principales defensores del técnico vasco, sectores del vestuario señalaron a Valverde como uno de los jugadores que presionó a la dirigencia para su salida, generando una grieta que se volvió insostenible.

Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni en el entrenamiento del Real Madrid

La tensión acumulada estalló este jueves en Valdebebas. De acuerdo con los reportes de la prensa madrileña, Valverde se negó a saludar a Tchouaméni y lo acusó de filtrar discusiones internas a la prensa. El intercambio de reproches subió de tono durante toda la sesión, con entradas fuertes y empujones ante la mirada del entrenador Álvaro Arbeloa.

Lo peor ocurrió tras la práctica, cuando ambos futbolistas se enfrentaron nuevamente en el vestuario. La discusión derivó en una pelea cuerpo a cuerpo en la que Tchouaméni lanzó un puñetazo que derribó a Valverde. Al caer, el uruguayo golpeó su cabeza contra una mesa, sufriendo un corte que obligó a su traslado inmediato a un centro de salud.

Cuál es el parte médico de Fede Valverde tras la pelea

La magnitud del escándalo obligó al club a emitir un comunicado oficial confirmando la apertura de expedientes disciplinarios. Respecto a la salud del mediocampista, la institución notificó que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Por este motivo, el uruguayo quedó descartado para jugar el clásico del domingo. El propio futbolista intentó bajar el tono en sus redes sociales, afirmando: "Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital".

Por qué los hinchas piden la salida de Kylian Mbappé del Real Madrid

En medio de este clima "irrespirable", el descontento también se trasladó a las gradas y las redes sociales. Kylian Mbappé quedó en el centro de las críticas por un viaje a Italia junto a su pareja, Ester Expósito, mientras se recuperaba de una lesión muscular. La escapada fue considerada inoportuna por hinchas y dirigentes ante el crítico presente del equipo.

La reacción fue inmediata y masiva: bajo el lema “Fuera, Mbappé”, se impulsó una petición virtual exigiendo su salida del club, acumulando millones de adhesiones en pocas horas. El descontento se suma a la frustración por la eliminación temprana en la Champions League y la ventaja del Barcelona en LaLiga.

Cuáles son los otros conflictos que fracturaron el vestuario blanco

El incidente entre el uruguayo y el francés no fue un hecho aislado. Recientemente, trascendió que Antonio Rüdiger habría golpeado a Álvaro Carreras durante un entrenamiento tras una discusión táctica. Estas situaciones, sumadas a los reproches cruzados por la falta de compromiso defensivo y la falta de liderazgo tras la salida de Alonso, han convertido el día a día en Valdebebas en una verdadera "erupción" que amenaza con destruir la temporada.

La dirigencia encabezada por Florentino Pérez enfrenta ahora una tormenta perfecta: un plantel fragmentado, una temporada prácticamente perdida y el riesgo de ver al Barcelona festejar el título el domingo a las 16:00 en un clásico que promete ser histórico por todas las razones equivocadas para el madridismo.

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