Peugeot celebra su 210º aniversario

Peugeot celebra sus 210 años

El 26 de septiembre de 2020 Peugeot celebrará sus 210 años de audacia, pasión e innovación.

El 26 de septiembre de 1810, se fundó oficialmente la sociedad ‘Frères Aînés’ mediante una escritura de aportación en efectivo consignada en un registro que aún se puede consultar en el centro de archivos de Terre-Blanche (Doubs, Francia).

Desde hace más de dos siglos, la familia Peugeot ha pasado de la revolución de la moda en el siglo XIX - con los aros de acero de las faldas de crinolina - a la de la movilidad, con las bicicletas y los coches.

Es una marca formada por creativos, ingenieros, diseñadores, que desde hace más de dos siglos rompen los códigos para replantear los estándares de la movilidad.

Peugeot nunca ha dejado de reinventarse como marca y se ha fortalecido a lo largo de los años para afrontar el futuro con serenidad.

Con motivo de esta celebración se ha creado un logotipo dedicado a los 210 años de la marca del León.

Para celebrar el 210º aniversario de la Marca del León, los diseñadores del PEUGEOT Design Lab han creado un logo específico, que identificará todos los eventos relacionados con la celebración.

El León, embajador de la marca, aparece dibujado de perfil y subrayado por una flecha.

Hace referencia al logotipo de PEUGEOT más antiguo que existe (registrado en 1858) que simboliza las tres cualidades de las hojas de sierra PEUGEOT producidas en el origen de la marca: flexibilidad, resistencia y rapidez de corte. La flecha representa la velocidad.

La leyenda "210 años" es una referencia a la historia de la marca, pero también al futuro, a los próximos 210 años. Los colores negro y blanco del logotipo destacan la sobriedad y la frugalidad, lema de Peugeot

El círculo que rodea al León afirma el logotipo como un emblema, un sello que todo el mundo estará orgulloso de hacer propio.

“2.1.0. Let’s Go” es el eslogan de la campaña internacional. Se trata de un guiño a los 210 años de historia de Peugeot, una marca duradera y serena, con una rica historia marcada por muchos logros

El mensaje “By your side to keep you going” va destinado a los clientes, para mostrarles que la Marca está ahí para acompañarles en momentos clave de sus vidas.

Según los países, esta campaña será difundida con una comunicación 360º, en televisión, web, redes sociales, así como en vallas publicitarias y radio.

Un vídeo sobre la historia de la marca se difundirá en redes sociales el 26 de septiembre, día del aniversario de los 210 años.

Una campaña mundial en redes sociales, Twitter, Instagram Facebook y Linkedin marcará la celebración del 210 aniversario de la marca.

Inspirados por este aniversario, los contenidos propuestos en las diferentes plataformas serán objeto, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre, de un plan editorial específico, asociado al hashtag #210YEARSWITHPEUGEOT.

Del 1 al 26 de septiembre, el público podrá elegir, en modo “Champions League”, el modelo más emblemático de estos dos últimos siglos. Habrá un solo ganador, el que sea elegido por el público, ¡el PEUGEOT!.

Al final de esta competición, los equipos de diseño, liderados por su Director Matthias HOSSANN, trabajarán en una sorpresa que se dará a conocer en octubre y que será otra joya más en los ricos 210 años de existencia de la Marca.

El punto álgido de las celebraciones serán dos eventos digitales exclusivos que tendrán lugar en septiembre, en torno a la fecha del aniversario:

El 24 de septiembre, un evento digital reservado a la prensa por la mañana y a la red de concesionarios por la tarde.

El 26 de septiembre, fecha del 210º aniversario, un evento digital para redes sociales, que será difundido en Twitter, Instagram, Facebook y Linkedin.

En estas dos jornadas, habrá sorpresas para el público.

La entrada al Museo de la Aventura PEUGEOT en Sochaux (Francia) tendrá un precio simbólico de 1€ del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2020.

El museo de la Aventura PEUGEOT es uno de los lugares imprescindibles del este de Francia, que da testimonio de dos siglos de la saga industrial de la marca del León.

Situado en Sochaux, tiene sus raíces en el histórico bastión de producción de la marca desde 1810 hasta la actualidad.

Los días 2, 3 y 4 de octubre, se celebrará en Sochaux, corazón latente de la marca, la edición 2020 de la “International Aventure Peugeot Meeting” (IAPM).

Este evento, reservado a los miembros de la Aventura PEUGEOT, durará 3 días y reunirá 130 equipos – desde el 201 al RCZ- en un rally de 300 km a través de los paisajes de Doubs.

Para más información, se puede visitar la página del IAPM 2020: https://iapm2020.fr/

Dos colecciones de productos lifestyle dedicados a la celebración del 210º aniversario de la Marca saldrán a la venta a finales de septiembre en la tienda online https://boutique.peugeot.com.

Los fans de la marca podrán lucir camisetas, remeras o gorras, y usar mochilas, pins o llaveros, que les acompañarán a diario.