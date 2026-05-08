Anna del Boca dio particulares detalles del reencuentro entre Yipio y Andrea tras su salida de Gran Hermano

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"Nos terminamos encontrando con ella, está bien. En el hotel, la vimos un cachito. Estaba muy entera", contó Anna del Boca, quien además no ocultó la emoción al referirse al vínculo que logró construir su madre con la uruguaya durante el tiempo que estuvo en el reality. Ese cariño también quedó reflejado en la participación que tuvo durante el popular “Congelados”, donde compartieron un momento muy especial dentro de la casa.

Más adelante, la hija de Andrea del Boca volvió a destacar las cualidades personales de Yipio y reveló que incluso pudo conversar tanto con la hija de la participante como con Mati, su marido. "Me parece muy linda persona. Con la hija pude hablar, con Mati (el marido) también. Yipio tiene que ver a la mamá y encargarse de este momento", expresó, reafirmando que la decisión de abandonar la competencia estuvo directamente relacionada con la situación familiar que atraviesa.

Por último, antes de que la propia Yipio reapareciera en redes sociales ya instalada en Uruguay, Anna del Boca también pidió públicamente que la participante tenga la posibilidad de volver a Gran Hermano en caso de no conseguir ingresar nuevamente mediante el repechaje.

Anna del Boca y Yipio en el Congelados de GH

Cómo reaccionó Andrea del Boca al enterarse de la salida de Yipio de la casa de Gran Hermano

La posible vuelta de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa un momento delicado luego de una situación que no cayó nada bien en el entorno de la actriz. En las últimas horas, se conoció que la salida de Yipio habría generado un fuerte malestar en la ex protagonista de novelas, justo cuando avanzaban las conversaciones para concretar su regreso al reality de Telefe.

La información fue dada este jueves por Guido Záffora en DDM (América TV), donde contó que la actriz reaccionó con preocupación apenas tomó conocimiento de la noticia. “Andrea se entera de la salida de Yipio, lo llama a su abogado y se pone muy mal”, aseguró el panelista en pleno programa conducido por Mariana Fabbiani.

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De acuerdo a lo explicado por el periodista, uno de los puntos fundamentales que había planteado Andrea del Boca para volver al juego tenía que ver con conservar intacto el grupo con el que pretendía reingresar a la competencia. La actriz quería mantener una estrategia ya consolidada dentro de la casa y no veía con buenos ojos los cambios de último momento.

“Uno de los requerimientos de Andrea del Boca para regresar a Gran Hermano era tener el grupo limpio. Yipio, por un lado, Dani, La Coach, por el otro. Brian, afuera, La Zilli es muy difícil que la saquen, Sol, afuera también...”, detalló Záffora al aire sobre cómo quedaron armados los distintos sectores dentro del reality.

En ese contexto, el panelista dejó abierta la incógnita sobre cómo seguirá la negociación. Si bien aclaró que la vuelta de la actriz todavía no estaría caída, sí remarcó el enojo que le provocó la salida de una de sus aliadas más cercanas. “Obviamente, cuando Andrea se entera lo de Yipio se pone muy mal y no voy a decir que peligra la vuelta de Andrea, pero sí sé que a ella no le gustó esto”, concluyó.