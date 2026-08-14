Bomba en Avellaneda: El campeón uruguayo que podríar ser el nuevo técnico de Independiente

Antes de llegar a Nacional, Viera había conseguido consolidarse como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del fútbol uruguayo. Su principal experiencia fue en Boston River, donde trabajó desde fines de 2023 hasta octubre de 2025 y logró clasificaciones internacionales y campañas que hicieron crecer su consideración.

Pero el posible candidato de Independiente también tiene una historia particular con el fútbol argentino. Antes de convertirse en entrenador, Viera fue futbolista de Lanús entre 2007 y 2010 y formó parte del plantel que conquistó el histórico Torneo Apertura 2007, el primer título de Primera División en la historia del Granate.

Su conocimiento del fútbol argentino también se amplió durante su etapa como integrante del cuerpo técnico de Alexander Medina. Viera trabajó junto al “Cacique” en Talleres de Córdoba, Internacional de Porto Alegre y Vélez Sarsfield, experiencias que le permitieron conocer distintos contextos y planteles de alta exigencia.

Además, existe un antecedente que lo conecta especialmente con Independiente. En 2025, cuando todavía estaba al frente de Boston River, Viera enfrentó al Rojo por la Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, el entrenador uruguayo habló públicamente sobre la historia y la importancia internacional del club de Avellaneda.

Ahora, con Independiente nuevamente en la búsqueda de un conductor, su nombre volvió a aparecer con fuerza.

Mientras la dirigencia define quién será el elegido, Hugo Tocalli continúa al frente del equipo de manera interina. El objetivo es resolver cuanto antes la situación para que el plantel pueda comenzar a trabajar bajo las órdenes de un entrenador definitivo.

La elección no será sencilla. Independiente necesita recuperar estabilidad después de la salida de Quinteros y de una eliminación que golpeó fuerte al equipo. En ese escenario, Jadson Viera aparece como una alternativa que combina experiencia en Argentina, conocimiento del fútbol uruguayo y un título conseguido recientemente.

La decisión final todavía no está tomada, pero el uruguayo ya dejó de ser un nombre secundario: se metió de lleno en la carrera por convertirse en el próximo entrenador de Independiente.