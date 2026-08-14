En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Atención

Bomba en Avellaneda: El campeón uruguayo que podríar ser el nuevo técnico de Independiente

Independiente busca DT y apareció un nombre inesperado: fue campeón en Uruguay y podría llegar al Rojo. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Foto generada con IA con fines ilustrativos

Foto generada con IA con fines ilustrativos

Independiente busca entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros y un nombre que hasta hace poco aparecía en segundo plano comenzó a ganar fuerza dentro de la dirigencia: Jadson Viera. El uruguayo, de 45 años, reúne experiencia en el fútbol argentino, un título reciente en su país y un pasado que lo vincula directamente con el club de Avellaneda.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la dirigencia del Rojo analiza distintas alternativas para definir al reemplazante de Quinteros, quien dejó su cargo después de la contundente derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. En esa búsqueda, Viera se sumó a una lista en la que también aparecen Omar De Felippe, Rubén Darío Insúa y Ricardo Gareca.

El entrenador uruguayo se encuentra actualmente sin club. Su último trabajo fue en Nacional de Montevideo, donde asumió en octubre de 2025 y permaneció hasta marzo de este año. Aunque su ciclo fue breve, consiguió un logro importante: se consagró campeón del Campeonato Uruguayo 2025 luego de tomar las riendas del equipo en el tramo final de la temporada.

En total, Viera dirigió al conjunto tricolor en 12 partidos oficiales, con cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas. El comienzo de la temporada 2026, sin embargo, no fue el esperado y terminó provocando su salida.

Antes de llegar a Nacional, Viera había conseguido consolidarse como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del fútbol uruguayo. Su principal experiencia fue en Boston River, donde trabajó desde fines de 2023 hasta octubre de 2025 y logró clasificaciones internacionales y campañas que hicieron crecer su consideración.

Pero el posible candidato de Independiente también tiene una historia particular con el fútbol argentino. Antes de convertirse en entrenador, Viera fue futbolista de Lanús entre 2007 y 2010 y formó parte del plantel que conquistó el histórico Torneo Apertura 2007, el primer título de Primera División en la historia del Granate.

Su conocimiento del fútbol argentino también se amplió durante su etapa como integrante del cuerpo técnico de Alexander Medina. Viera trabajó junto al “Cacique” en Talleres de Córdoba, Internacional de Porto Alegre y Vélez Sarsfield, experiencias que le permitieron conocer distintos contextos y planteles de alta exigencia.

Además, existe un antecedente que lo conecta especialmente con Independiente. En 2025, cuando todavía estaba al frente de Boston River, Viera enfrentó al Rojo por la Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, el entrenador uruguayo habló públicamente sobre la historia y la importancia internacional del club de Avellaneda.

Ahora, con Independiente nuevamente en la búsqueda de un conductor, su nombre volvió a aparecer con fuerza.

Mientras la dirigencia define quién será el elegido, Hugo Tocalli continúa al frente del equipo de manera interina. El objetivo es resolver cuanto antes la situación para que el plantel pueda comenzar a trabajar bajo las órdenes de un entrenador definitivo.

La elección no será sencilla. Independiente necesita recuperar estabilidad después de la salida de Quinteros y de una eliminación que golpeó fuerte al equipo. En ese escenario, Jadson Viera aparece como una alternativa que combina experiencia en Argentina, conocimiento del fútbol uruguayo y un título conseguido recientemente.

La decisión final todavía no está tomada, pero el uruguayo ya dejó de ser un nombre secundario: se metió de lleno en la carrera por convertirse en el próximo entrenador de Independiente.

En pocas palabras

  • Jadson Viera: El campeón uruguayo suena como posible DT de Independiente.
  • Antecedentes: Viera fue campeón en Uruguay y futbolista de Lanús.
  • Búsqueda: Independiente busca reemplazo para Quinteros tras dura derrota.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp

Últimas Noticias

Te puede interesar