Así está hoy Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani que acaba de cumplir 14 años

A sus 14 años, la joven eligió para la ocasión un look informal y moderno. Llevó un sweater tejido azul oscuro, un jean holgado y un cinturón de cuero, una combinación sencilla que reflejó un estilo juvenil y descontracturado.

A su lado, Suar optó por un look más clásico, con saco negro, remera al tono y pantalón. La diferencia de estilos entre ambos no impidió que se mostraran muy cómodos durante la presentación.

Más allá de su aparición en el evento, Margarita mantiene una vida bastante reservada y son pocas las veces que se la puede ver públicamente.

La decisión de preservar su intimidad fue tomada hace algunos años por sus propios padres. En distintas oportunidades, Siciliani contó que había conversado con su hija sobre la exposición y que, a partir de esa charla, decidió dejar que fuera Margarita quien determinara cuándo quería aparecer en las redes sociales.

Por eso, durante buena parte de su infancia fueron contadas las imágenes que circularon públicamente de ella. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzó a aparecer ocasionalmente junto a su papá y su mamá, especialmente en momentos familiares o eventos puntuales.

Adrián Suar también compartió en algunas oportunidades fotografías junto a su hija, dejando ver el estrecho vínculo que mantienen.

Margarita cumplió 14 años el pasado 15 de junio, por lo que todavía falta casi un año para que llegue una fecha muy especial: sus 15 años. Será el 15 de junio de 2027, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre cómo la familia planea celebrar ese momento.

Mientras tanto, la adolescente continúa creciendo lejos del ruido mediático y construyendo su propia identidad. Cada aparición pública permite ver un poco más de la joven que está dejando atrás la infancia, aunque tanto Suar como Siciliani continúan priorizando su privacidad.

Y en esta oportunidad, fue el estreno de su papá el que permitió verla nuevamente frente a las cámaras, con un estilo propio y una actitud natural que rápidamente llamó la atención.