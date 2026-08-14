Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

21 + 9 = 30

La expresión queda así: 30 × 4 - 81 ÷ 9 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

30 × 4 = 120 | 81 ÷ 9 = 9

La expresión queda así: 120 - 9 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

120 - 9 = 111 |

111 + 17 = (?)

Resultado final: 128

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto es tan útil como juego mental: obliga a prestar atención, ordenar la lectura de la cuenta y entrenar el razonamiento de una manera breve y entretenida.