Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 9) × 4 - 81 ÷ 9 + 17.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 9) × 4 - 81 ÷ 9 + 17.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
21 + 9 = 30
La expresión queda así: 30 × 4 - 81 ÷ 9 + 17
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
30 × 4 = 120 | 81 ÷ 9 = 9
La expresión queda así: 120 - 9 + 17
El cierre se hace de izquierda a derecha.
120 - 9 = 111 |
111 + 17 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto es tan útil como juego mental: obliga a prestar atención, ordenar la lectura de la cuenta y entrenar el razonamiento de una manera breve y entretenida.