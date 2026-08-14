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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 9) × 4 - 81 ÷ 9 + 17.

Leé también Desafío matemático: ¿podés llegar al resultado correcto?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

21 + 9 = 30

La expresión queda así: 30 × 4 - 81 ÷ 9 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

30 × 4 = 120 | 81 ÷ 9 = 9

La expresión queda así: 120 - 9 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

120 - 9 = 111 |

111 + 17 = (?)

Resultado final: 128

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto es tan útil como juego mental: obliga a prestar atención, ordenar la lectura de la cuenta y entrenar el razonamiento de una manera breve y entretenida.

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