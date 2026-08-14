Desafío matemático: ¿podés llegar al resultado correcto?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 8 - 35 ÷ 5 + (6 + 5) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 8 - 35 ÷ 5 + (6 + 5) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
6 + 5 = 11
La expresión queda así: 19 × 8 - 35 ÷ 5 + 11 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
19 × 8 = 152 | 35 ÷ 5 = 7 | 11 × 6 = 66
La expresión queda así: 152 - 7 + 66
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
152 - 7 = 145 |
145 + 66 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como una buena práctica para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar esos detalles que pueden cambiar por completo una cuenta aparentemente directa.