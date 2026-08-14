Desafío matemático: ¿podés llegar al resultado correcto?

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 19 × 8 - 35 ÷ 5 + 11 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 8 = 152 | 35 ÷ 5 = 7 | 11 × 6 = 66

La expresión queda así: 152 - 7 + 66

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

152 - 7 = 145 |

145 + 66 = (?)

Resultado final: 211

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como una buena práctica para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar esos detalles que pueden cambiar por completo una cuenta aparentemente directa.