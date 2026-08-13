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Le encargaron una chocotorta, la preparó y cuando dijo cuánto costaba todo se salió del control

Escándalo en las redes: le pidió una chocotorta sin consultar el precio y, al querer cobrársela, se pudrió todo. Enterate.

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Le encargaron una chocotorta, la preparó y cuando dijo cuánto costaba todo se salió del control

Una chocotorta para un cumpleaños infantil terminó convirtiéndose en el centro de una inesperada polémica en redes sociales. Un hombre contó que preparó el postre por encargo para el cumpleaños número 8 del hijo de una conocida, pero cuando llegó el momento de informar el precio, la clienta se negó a pagar la suma acordada y finalmente no quiso llevarse la torta.

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La historia comenzó cuando el hombe recibió un pedido que, en principio, parecía sencillo. Según relató en un video que rápidamente comenzó a circular, ella no se dedica a vender chocotortas, pero la madre del cumpleañero sabía que cocinaba y decidió preguntarle si podía preparar una especialmente para la celebración.

"¿Vos que siempre hacés videos y por lo visto cocinás, me hacés una chocotorta?", contó que le preguntó. Él aceptó y, antes de comenzar, intentó establecer cuánto cobraría por el trabajo.

Sin embargo, según su relato, la respuesta de la clienta fue que no se preocupara por el precio. "No, no te preocupes, lo que salga está bien", aseguró que le dijo.

Con ese acuerdo, se puso manos a la obra. Preparó la chocotorta especialmente para el cumpleaños y, una vez terminada, le avisó a la mujer que ya podía pasar a retirarla.

"Iva, ya está la chocotorta para tu hijo", contó que le escribió. La respuesta fue positiva: "Espectacular", recibió del otro lado. El conflicto apareció inmediatamente después, cuando llegó la pregunta inevitable: ¿cuánto había que pagar?

La mujer respondió con el monto que había establecido por la preparación: $150.000.

Según contó, la reacción de la clienta fue de absoluto rechazo. "No, me parece una guasada. Mucho por una chocotorta, de verdad", habría contestado.

La discusión se volvió todavía más llamativa porque, según el relato, la chocotorta ya estaba terminada y había sido preparada específicamente para el cumpleaños del niño.

La autora del video, indignada, mostró el resultado de su trabajo y defendió el valor que había puesto al producto. "Mirá lo buena que está", expresó mientras exhibía la torta terminada.

El caso generó una fuerte discusión en redes sociales y abrió una pregunta que suele repetirse cada vez que aparece un conflicto de este tipo: ¿cuánto vale realmente una torta casera cuando se tienen en cuenta los ingredientes, el tiempo de preparación y el trabajo detrás?

Además, el episodio dejó otro punto de debate: la diferencia entre aceptar un precio sin preguntar y cuestionarlo recién cuando el producto ya está terminado.

El trabajador también explicó que no se trataba de una producción habitual de su emprendimiento, sino de un pedido particular que aceptó porque conocía a la persona y porque se trataba del cumpleaños de su hijo.

Mientras tanto, la chocotorta quedó en el centro de la polémica. Lo que comenzó como un favor para un cumpleaños terminó en una discusión por $150.000 y con la torta que nadie quería pagar.

Ahora, las redes se dividieron entre quienes consideran que $150.000 es demasiado por una chocotorta y quienes sostienen que, si la clienta había aceptado que pagaría "lo que saliera", debería haber consultado el precio antes de que comenzara la preparación.

En pocas palabras

  • Cliente no pagó: Un pastelero viralizó la historia de una chocotorta que preparó por encargo y la clienta se negó a pagar $150.000.
  • Aceptó "lo que salga": La mujer había acordado pagar el precio que resultara antes de que el pastelero comenzara la elaboración.
  • Debate en redes: El caso generó discusión sobre el valor del trabajo artesanal y la responsabilidad de acordar precios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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