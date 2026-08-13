Le encargaron una chocotorta, la preparó y cuando dijo cuánto costaba todo se salió del control

Con ese acuerdo, se puso manos a la obra. Preparó la chocotorta especialmente para el cumpleaños y, una vez terminada, le avisó a la mujer que ya podía pasar a retirarla.

"Iva, ya está la chocotorta para tu hijo", contó que le escribió. La respuesta fue positiva: "Espectacular", recibió del otro lado. El conflicto apareció inmediatamente después, cuando llegó la pregunta inevitable: ¿cuánto había que pagar?

La mujer respondió con el monto que había establecido por la preparación: $150.000.

Según contó, la reacción de la clienta fue de absoluto rechazo. "No, me parece una guasada. Mucho por una chocotorta, de verdad", habría contestado.

La discusión se volvió todavía más llamativa porque, según el relato, la chocotorta ya estaba terminada y había sido preparada específicamente para el cumpleaños del niño.

La autora del video, indignada, mostró el resultado de su trabajo y defendió el valor que había puesto al producto. "Mirá lo buena que está", expresó mientras exhibía la torta terminada.

El caso generó una fuerte discusión en redes sociales y abrió una pregunta que suele repetirse cada vez que aparece un conflicto de este tipo: ¿cuánto vale realmente una torta casera cuando se tienen en cuenta los ingredientes, el tiempo de preparación y el trabajo detrás?

Además, el episodio dejó otro punto de debate: la diferencia entre aceptar un precio sin preguntar y cuestionarlo recién cuando el producto ya está terminado.

El trabajador también explicó que no se trataba de una producción habitual de su emprendimiento, sino de un pedido particular que aceptó porque conocía a la persona y porque se trataba del cumpleaños de su hijo.

Mientras tanto, la chocotorta quedó en el centro de la polémica. Lo que comenzó como un favor para un cumpleaños terminó en una discusión por $150.000 y con la torta que nadie quería pagar.

Ahora, las redes se dividieron entre quienes consideran que $150.000 es demasiado por una chocotorta y quienes sostienen que, si la clienta había aceptado que pagaría "lo que saliera", debería haber consultado el precio antes de que comenzara la preparación.