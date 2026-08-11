José Coronado arrasa en Netflix con esta serie española de apenas 8 capítulos

Durante dos años permaneció alejado de sus negocios. Ese tiempo fue suficiente para que sus hijos asumieran nuevas responsabilidades y comenzaran a tomar decisiones que modificarían el funcionamiento de las empresas familiares. Cuando Federico regresó, se encontró con una realidad completamente diferente a la que había dejado. Sus hijos habían cambiado.

Pero el conflicto no pasó solamente por las transformaciones personales. También surgieron diferencias profundas respecto de la manera en que debía manejarse el imperio familiar. Federico no estuvo dispuesto a aceptar que las decisiones tomadas durante su ausencia terminaran afectando el patrimonio que había construido. Por eso, su regreso marcará un nuevo comienzo.

El protagonista deberá enfrentarse a las consecuencias de las decisiones de sus familiares y, al mismo tiempo, intentará recuperar el control de una situación que considera que se le fue de las manos.

La plataforma resumió la trama de la producción a través de una sinopsis centrada directamente en su protagonista: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".

José Coronado vuelve a ponerse al frente de una serie en Netflix

La presencia de José Coronado será uno de los principales elementos de la serie. El actor interpreta a Federico Seligman, el empresario que deberá recuperar su posición después de permanecer dos años alejado de los negocios.

Su personaje estará marcado por la autoridad y por una relación compleja con sus hijos. Federico fue durante mucho tiempo quien tomó las decisiones y estableció el rumbo de sus empresas. Por eso, regresar y descubrir que todo cambió representará un desafío personal y profesional.

La combinación de este elenco con una historia centrada en una poderosa familia permitirá que los conflictos se desarrollen desde diferentes puntos de vista.

Cada personaje tendrá una relación particular con Federico y con el patrimonio familiar, lo que hará que el regreso del empresario tenga consecuencias para todos.

Cuántos capítulos tiene Legado en Netflix

Legado fue presentada como una serie española de ocho capítulos. Esa extensión permitirá desarrollar el conflicto principal sin convertir la historia en una producción excesivamente extensa.

El eje estará puesto en Federico y en su regreso al mundo empresarial después de dos años de ausencia. A partir de allí, la trama avanzará alrededor de las decisiones que tomaron sus hijos y de las medidas que él estará dispuesto a tomar para proteger su patrimonio.

El protagonista no solamente tendrá que decidir qué hacer con sus compañías. También tendrá que afrontar la transformación de sus hijos y la distancia que surgió entre ellos durante el tiempo en que permaneció alejado.

La serie pondrá el foco en esa tensión entre una generación que construyó un imperio y otra que comenzó a tomar decisiones propias.

El elenco principal de Legado con José Coronado

Jose Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Iván Pellicer

Lucas Nabor

Mirá el tráiler oficial de Legado en Netflix