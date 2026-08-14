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Independiente busca nuevo DT: los candidatos, los ofrecidos y el nombre que más gusta

Independiente busca entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros y ya tiene varios nombres sobre la mesa. Un uruguayo es el principal candidato.

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Independiente busca nuevo DT: los candidatos, los ofrecidos y el nombre que más gusta

Independiente ya puso en marcha la búsqueda de su próximo entrenador. La dirigencia decidió ponerle punto final al ciclo de Gustavo Quinteros después de la goleada 4-0 ante Atlético Tucumán y la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, y ahora analiza distintas alternativas para hacerse cargo del plantel profesional.

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Entre los nombres que ya estaban sobre la mesa aparecen Rubén Darío Insua, Omar De Felippe y Ricardo Gareca, mientras que en las últimas horas se sumaron dos ofrecimientos: Paolo Montero y Sebastián “Gallego” Méndez. Sin embargo, hay un entrenador extranjero que actualmente genera especial interés en la dirigencia.

Quién es el principal candidato para ser el nuevo DT de Independiente

El nombre que más gusta en Independiente es el de Jadson Viera, entrenador uruguayo de 45 años que ya tuvo una reunión con la dirigencia.

Viera cuenta con una experiencia relativamente corta como entrenador principal, aunque durante su carrera también trabajó como ayudante de Alexander Medina en Vélez y Talleres. Como técnico, terminó tercero con Boston River y fue campeón con Nacional.

Según las estadísticas mencionadas, registra un 51,15% de efectividad. Por el momento no existe una confirmación sobre su contratación, pero se mantiene como uno de los principales candidatos para asumir en el Rojo.

Qué otros entrenadores analiza Independiente

Además de Viera, la dirigencia tiene en consideración a tres técnicos con pasado en el fútbol argentino y, en algunos casos, también vinculados con Independiente.

Rubén Darío Insua cuenta con experiencia al frente de un equipo grande, ya que dirigió a San Lorenzo. Omar De Felippe, por su parte, conoce el club y una situación similar a la que atraviesa actualmente: fue el entrenador que logró el ascenso de Independiente en 2014.

Otro de los nombres que aparece en la lista es Ricardo Gareca, quien también tiene un vínculo particular con la institución. El Tigre terminó su carrera como futbolista en Independiente y posteriormente también fue entrenador del club.

En las últimas horas, además, fueron ofrecidos Paolo Montero y Sebastián “Gallego” Méndez. El uruguayo, que tuvo un paso por Rosario Central, ya fue descartado. Méndez, exentrenador de Vélez y Newell's y ayudante de Diego Armando Maradona en Gimnasia, se incorporó a la lista de posibilidades.

Quiénes fueron los últimos técnicos de Independiente

La salida de Quinteros significa que Independiente se prepara para contratar al sexto entrenador de la actual gestión, sin contabilizar a los interinos. Antes del ciclo del técnico campeón con Vélez estuvieron Leandro Stillitano, Ricardo Zielinski, Carlos Tevez y Julio Vaccari.

La decisión de despedir a Quinteros llegó después de una etapa marcada por malos resultados y falta de regularidad. La goleada 4-0 frente a Atlético Tucumán, en Rosario, y la eliminación de la Copa Argentina terminaron siendo el detonante de su salida. El entrenador había manifestado públicamente su intención de cumplir el contrato, pero la Comisión Directiva resolvió finalizar el vínculo.

Quién dirige a Independiente mientras busca nuevo entrenador

Mientras la dirigencia define al sucesor de Quinteros, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio quedaron al frente del plantel profesional de manera interina. Ambos se encontraban trabajando con la Reserva de Independiente, que marcha puntera tanto en la tabla anual como en su zona.

La dupla ya había tenido una experiencia al frente del primer equipo luego de la salida de Vaccari. En aquella oportunidad, Independiente empató 1-1 ante San Lorenzo en el estadio Libertadores de América-Ricardo E. Bochini.

Ahora, Matheu y Tuzzio volverán a asumir la conducción mientras la dirigencia avanza en la búsqueda del entrenador que se hará cargo del equipo para lo que resta del año.

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