El mensaje sin filtro de Franco Colapinto tras un viernes difícil en el GP de Bélgica

El trazado de Spa-Francorchamps, uno de los más desafiantes del calendario, no favoreció al paquete técnico de Alpine. Aunque era esperable que el rendimiento no estuviera al nivel de los equipos punteros, la brecha fue mayor de lo deseado. Colapinto no encontró ritmo ni buenas sensaciones, y ahora deberá afrontar la carrera Sprint desde el fondo de la parrilla.