Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1: así lo confirmó hoy el equipo Alpine

La presencia de Franco Colapinto marca un antes y un después. Es el primer argentino en sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo desde Carlos Reutemann en 1982. Aquel sueño que comenzó a gestarse cuando se bajó del Williams en Abu Dhabi 2024, tras finalizar su participación como piloto de reserva, toma ahora forma definitiva con su ascenso a la butaca principal de Alpine.





La estrategia de Alpine fue clara, aunque silenciosa. Desde diciembre, cuando Colapinto dejó de aparecer en las primeras fechas en Australia y China, comenzó una transición interna que modificó el esquema del equipo francés. Clarín fue uno de los primeros medios en advertir un cambio de actitud: por primera vez, la escudería no negó de forma tajante la posibilidad de que el argentino subiera al auto.

La hoja de ruta original había situado a Colapinto como posible reemplazo en Arabia Saudita o Miami. Sin embargo, el equipo optó por Paul Aron en esos compromisos. El piloto estonio, con respaldo fuerte en la escudería, fue incluso protagonista de especulaciones cuando compartió una historia en redes con la palabra “soon”. Muchos creyeron que se trataba de su inminente debut oficial. Pero el tiempo le dio la razón a otro.

El punto de inflexión llegó tras el GP de Miami. La repentina salida de Oliver Oakes, jefe del equipo, despejó el camino para el argentino. Su entorno ya venía marcando con esperanza una fecha clave: el Gran Premio de Emilia Romagna, en el circuito Enzo e Dino Ferrari. Un trazado especial para él, donde supo ganar en Fórmula 3 en 2022 y en Fórmula 2 apenas semanas atrás, con una maniobra memorable sobre Paul Aron en la última vuelta.

Jack Doohan acumulaba presión y actuaciones fallidas. Tras siete carreras —la última de 2024 en Abu Dhabi más las seis primeras de 2025—, los números no lo acompañaron. En clasificación solía quedar lejos de su compañero Pierre Gasly, y en carrera tampoco logró destacarse. En su debut en 2024, fue 20° en la qualy y 15° en carrera, siendo superado con holgura por el francés que sumó puntos.

En su país, Australia, tampoco despegó. Aunque fue más rápido que Gasly en prácticas y avanzó a Q2, su performance cayó en picada. En carrera, se accidentó bajo lluvia. “Es mi primer choque en uno de estos coches de Fórmula 1. Estoy seguro de que no será el último”, declaró resignado. En China, volvió a fallar: chocó a Gabriel Bortoleto y perdió puntos de su superlicencia. En Japón, se estrelló en la curva 1 por confiarse del simulador.

Las estadísticas no mienten. En todas sus presentaciones fue superado por Gasly, incluso cuando parecía tener una buena jornada. En Bahréin, pese a destacar en la FP1, su rendimiento cayó progresivamente. Y cuando el equipo francés sumó puntos por el 7° lugar del francés, Doohan terminó 14°.

Embed - FORMULA 1® on Instagram: "BREAKING: Franco Colapinto to race at least the next five races for Alpine in place of Jack Doohan #F1 #Formula1"