Laurita Fernández confirmó la crisis con Peluca Brusca y enfrentó los rumores de romance clandestino

"No estamos en el mejor momento como pareja pero nos amamos y nada que ver lo que dicen de la gente que labura con nosotros y demás, cualquier cosa", respondió Laurita Fernández confirmando la crisis con Peluca y desmintiendo cualquier tipo de vínculo con Emiliano.

En tanto, al ser consultada a la salida del programa por su situación sentimental, la conductora evitó dar detalles del momento que vive.

"Hay un montón de cosas que nada ver. Tengo la mejor pero hoy no quiero hablar, no quiero decir nada. Estamos bien nosotros como personas", reconoció.

"No me afectó el trabajo. Hay cosas que ni uno tiene resueltas entonces no quiero hablar ni dar explicación de nada", se sinceró.

Y sobre los rumores de relación oculta con su compañero de trabajo, aclaró: "Los amo a Dami y Emi, son lo más. No pasa nada".

La palabra de Emiliano, el supuesto amante de Laurita Fernández: "Agradezco que me tengan como un sexapil"

Laurita Fernández y Claudio El Peluca Brusca se separaron tras más de dos años en pareja. Y en las últimas horas, trascendió que el motivo detrás de la ruptura sería un tercero en discordia.

En LAM, América Tv, Pepe Ochoa dio fuertes detalles: “Es un lindo chongo, muy buen lomo, entrador, carismático y trabaja en el mismo programa”.

Luego, el panelista reveló cómo salió a la luz la traición. “Esta persona, que le vamos a decir E, andaba teniendo sexo con otra famosa. Esa famosa empezó a sospechar que su amante estaba en algo, entonces se empezó a comunicar con Peluca y se dieron cuenta de que E y Laurita desaparecían al mismo tiempo, no contestaban los teléfonos...”, indicó.

Minutos después, Ochoa reveló que el hombre en cuestión se llama Emiliano. “Es el azafato de Laurita en el programa que está al aire”, dijo y comentó que estaba teniendo un affaire con Coki Ramírez.

“Emiliano fue a un bar y habló del tema. Eso llegó a oídos de Peluca que arrancó la investigación con Coki y cuando tuvieron la confirmación a Emiliano lo suspendieron, lo mandaron a su casa”, cerró Pepe.

PrimiciasYa se contactó en exclusivo con Emiliano Toper y el modelo e influencer negó rotundamente haber tenido algún vínculo íntimo con Laurita: "Todo es mentira lo que se dijo. Tampoco me echaron de la productora (Kuarzo). Yo tenía un viaje previsto a Mendoza por eso no estuve unos días. Pero este martes volvimos a grabar y está todo bien".

"Es lógico que Laurita se enoje por las mentiras que han dicho, de mi parte todo está tranquilo. Creo que es importante desmentirlo porque es un tema sensible y se dijeron cosas que no están buenas", remarcó Emiliano.

Sobre la versión de que también habría tenido relaciones con otra mujeres de los productores del programa, comentó: "Escuché que dijeron eso también. De eso me reí. Y agradezco que me tengan como un sexapil".

Por último, sobre cómo sigue el vinculo con Laurita y Peluca tras esta versión, indicó: "Todo bien con ellos. Con pelu tenemos excelente relación y de hecho él sabía de mi viaje a Mendoza. Es un fenómeno y lo quiero".