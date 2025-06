Furia en el paddock: Briatore explotó contra la prensa argentina por Franco Colapinto

Uno de los temas que encendió la mecha fue la supuesta posibilidad de que Colapinto fuera reemplazado por Paul Aron, algo que Briatore desmintió rotundamente. Pero no se quedó solo en la aclaración: redobló la apuesta y apuntó directamente contra quienes replican sin chequear. “No tienen que preguntarme porque son ustedes los que ponen tanta mierda, de que Franco esto y lo otro; esto depende de ustedes. De hecho, si siguen así, no es bueno para Franco tampoco. Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo, si son profesionales y lo quieren cuidar”, afirmó.