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Giro histórico en la Fórmula 1: tras décadas de ausencia, la máxima categoría vuelve a un territorio clave

La Fórmula 1 cerró un histórico acuerdo por 10 temporadas para sumar un nuevo Gran Premio a partir de 2030. Un regreso esperado.

La F1 volverá a África para 2030 (REUTERS/Jon Nazca)

La F1 volverá a África para 2030 (REUTERS/Jon Nazca)

La Fórmula 1 oficializó este martes una decisión que marcará un antes y un después en su proceso de expansión global. La categoría máxima confirmó el retorno de sus competencias a territorio africano a partir de la temporada 2030, tras haber alcanzado un acuerdo formal que garantizará la realización de un Gran Premio en Ruanda durante, al menos, diez temporadas consecutivas.

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Esta importante novedad pondrá fin a un extenso paréntesis que se inició en 1993, cuando se disputó la última prueba oficial del Mundial en dicho continente, jornada en la que el francés Alain Prost se impuso en el circuito sudafricano de Kyalami al mando de un Williams-Renault.

Dónde estará ubicado el nuevo circuito de la Fórmula 1

El escenario elegido para el desembarco de la categoría será un autodromo completamente nuevo emplazado en Bugesera, una localidad situada a unos 40 kilómetros de Kigali, la capital ruandesa. El trazado estará construido en las inmediaciones del futuro aeropuerto internacional y formará parte de un ambicioso proyecto de infraestructura que articulará aspectos deportivos, turísticos y comerciales. Aunque el contrato ya fue ratificado, las autoridades aún no precisaron la fecha exacta en la que se correrá la primera edición.

Con esta incorporación, la competencia logrará tener representación en la totalidad de las regiones habitadas del planeta. Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, ponderó la trascendencia del acuerdo: “Con Ruanda incorporándose al calendario desde la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados y acercará el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo”.

Más allá de la actividad en pista durante el fin de semana de carrera, el complejo fue concebido para operar de manera permanente durante todo el año, albergando otras competencias internacionales, convenciones y espectáculos culturales. El presidente del país anfitrión, Paul Kagame, remarcó que el proyecto busca generar un impacto duradero: “La meta nunca fue un solo fin de semana de carrera, sino un beneficio duradero para nuestra gente”, destacando además el plan para formar a futuros pilotos, ingenieros y técnicos locales.

Cómo fue la historia de la Fórmula 1 en territorio africano

La trayectoria de la categoría en esta región del mundo se puso en marcha originalmente en Marruecos, en la temporada 1958, con una victoria del británico Stirling Moss en la ciudad de Casablanca. Posteriormente, el campeonato trasladó su presencia hacia Sudáfrica, utilizando primero el trazado de East London y más tarde el emblemático autódromo de Kyalami.

Este último circuito albergó Grandes Premios durante casi dos décadas, hasta que el contexto político derivado del apartheid provocó su exclusión del calendario internacional en 1986. Aunque la actividad regresó brevemente a suelo sudafricano entre 1992 y 1993, los inconvenientes económicos impidieron sostener el evento, dejando la victoria de Prost el 14 de marzo de 1993 como el último antecedente oficial. Ahora, bajo la supervisión de la FIA y de Mohammed Ben Sulayem, el nuevo proyecto busca abrir una nueva era para el automovilismo internacional.

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