Sorpresa en la Fórmula 1: Esteban Ocon anunció que dejará Haas y ya suena su reemplazante. 

Entre 2025 y lo transcurrido de 2026, Ocon acumuló 45 puntos frente a los 61 obtenidos por Bearman. Además, su compañero británico fue ganando terreno dentro del proyecto desde su temporada como debutante.

El mensaje de Ocon en las redes sociales anunciando su salida de Haas

A pesar de su salida, Ocon dejó en claro que no considera terminada su trayectoria en la máxima categoría. Su futuro ahora dependerá de encontrar una alternativa en un mercado que tiene cada vez menos lugares disponibles.

"Mi etapa en el equipo Haas F1 llegará a su fin al concluir la temporada 2026. Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mi rendimiento, logrado en circunstancias que no siempre fueron fáciles debido a diversos motivos y factores ajenos a mi control".

"Mi prioridad inmediata es el próximo fin de semana de carreras. Seguiré trabajando duro con el equipo, aprovechando al máximo cada oportunidad y extrayendo todo el rendimiento posible del coche. Aún quedan muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante, tanto por mí como por mi equipo".

"Sigo motivado. Sigo con hambre de éxito. Esto no es, en absoluto, el final de mi carrera en la Fórmula 1", concluyó.

Rafael Câmara, el principal candidato para reemplazar a Ocon en Haas

Con la salida del francés confirmada, todas las miradas apuntan ahora hacia Rafael Câmara, una de las grandes promesas de la academia de pilotos de Ferrari.

El brasileño aparece como principal candidato para ocupar la butaca que dejará Ocon, aunque Haas todavía no oficializó su incorporación. Distintos medios especializados coinciden en que el joven está por delante de las otras alternativas analizadas por el equipo.

Câmara, de 21 años, nació en Recife y forma parte de la Ferrari Driver Academy. Tras consagrarse campeón de la Fórmula 3 en 2025, dio el salto a la Fórmula 2 y se convirtió rápidamente en uno de los protagonistas del campeonato.

Su eventual incorporación tendría una particularidad: compartiría equipo con Oliver Bearman, otro piloto formado dentro de la estructura de Ferrari.

Haas evaluó durante los últimos meses a distintos candidatos mediante pruebas con autos de temporadas anteriores. Entre los nombres considerados estuvieron Leonardo Fornaroli, Jack Doohan y Ryo Hirakawa, además de Câmara. El jefe de la escudería, Ayao Komatsu, había reconocido previamente que existían alrededor de cinco alternativas bajo análisis.

Sin embargo, las últimas informaciones ubican al brasileño en una posición privilegiada para quedarse con el asiento.

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 para 2027

La salida de Ocon se produce cuando la mayor parte de la parrilla para 2027 ya comenzó a quedar definida. Uno de los últimos movimientos importantes fue protagonizado por Aston Martin, que confirmó la continuidad de Fernando Alonso y Lance Stroll. Con esa decisión, el número de asientos pendientes de definición se redujo considerablemente.

McLaren tiene asegurados a Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Ferrari continuará con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Red Bull tiene confirmados a Max Verstappen e Isack Hadjar y Williams mantiene a Carlos Sainz y Alex Albon.

Alpine también tiene definida su formación con Pierre Gasly y Franco Colapinto, mientras que Audi cuenta con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Cadillac, por su parte, mantiene a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

Las principales incógnitas quedaron concentradas en Haas y Racing Bulls.

En el equipo estadounidense, Bearman aparece encaminado a continuar mientras se define quién ocupará el asiento que dejará Ocon. Câmara parte como favorito, pero la escudería todavía debe realizar el anuncio oficial.

En Racing Bulls, en tanto, la atención está puesta sobre Arvid Lindblad, Liam Lawson y Nikola Tsolov. La Fórmula 1 señala a Lindblad como uno de los pilotos mejor posicionados, mientras Lawson aparece como candidato a continuar y Tsolov permanece como alternativa.