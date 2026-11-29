“El primer stint fue muy bueno. Después, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. Pero, en general, tenía buen ritmo, no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista durante la parada. Fue seis o siete segundos más lenta de lo que debería haber sido. Perdí mucho tiempo ahí”, expresó.

El argentino también lamentó que el esfuerzo realizado durante la carrera se hubiera visto afectado por el inconveniente en los boxes. “Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima. Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi”, agregó.

La segunda y última detención de Colapinto se produjo en la vuelta 48, cuando ya no tenía margen suficiente para recuperar el tiempo perdido. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 13° puesto, un lugar por delante de Gasly, que terminó 14°. Ninguno de los dos pilotos de Alpine consiguió sumar puntos.

El rendimiento de Colapinto y la estrategia de Alpine

Más allá del resultado, el argentino destacó su rendimiento individual en un circuito que históricamente le había presentado dificultades. Colapinto había largado desde el puesto 14 y logró avanzar una posición en la salida, luego de una buena largada. Además, quedó por delante de Gasly, quien cometió un error durante la segunda vuelta.

La estrategia de neumáticos también fue un factor importante. Debido a la degradación registrada en el trazado de Lusail, los pilotos debían realizar un cambio antes de completar 27 vueltas con el mismo juego. Colapinto y Sergio Pérez fueron los únicos que comenzaron la carrera con neumáticos duros, mientras que el resto de la parrilla optó por los compuestos medios.

Durante el primer stint, el argentino consiguió mantener un ritmo competitivo y gestionar la degradación de los neumáticos. Incluso recibió elogios de su ingeniero de pista, Stuart Barlow, quien le comunicó por radio: “Amigo, estás haciendo exactamente lo que necesitamos en cuanto a tiempos por vuelta. Por nuestra parte, el equilibrio parece estable”.

Después de la carrera, Colapinto valoró especialmente su actuación en la clasificación y en la competencia, más allá de las dificultades que tuvo el equipo durante el fin de semana.

“Más que nada, contento con mi performance. Un buen finde en un circuito que siempre me costó bastante. Curvas largas que, a veces, se me complican un poquito más por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en qualy y carrera. Tuve muy buen ritmo, maximicé todo y fui consistente en carrera. Creo que eso es lo mejor”, señaló.