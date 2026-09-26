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La bronca de Norris y Gasly por el choque de Colapinto: "A esta gente deberían suspenderla"

Colapinto dejó este sábado fuera del GP de Azerbaiyán a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y a Lando Norris, de McLaren.

Colapinto dejó este sábado fuera del GP de Azerbaiyán a su compañero de Alpine

Colapinto dejó este sábado fuera del GP de Azerbaiyán a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y a Lando Norris, de McLaren.

Franco Colapinto protagonizó un accidente durante el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que terminó con su carrera y las de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y Lando Norris. La maniobra ocurrió en la vuelta 36, durante un reinicio tras la salida del auto de seguridad.

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Colapinto bloqueó los neumáticos durante la frenada para la primera curva y no pudo detener su Alpine a tiempo. Impactó contra el auto de Gasly, que tras el golpe chocó con el McLaren de Norris. Los tres quedaron fuera de competencia.

Por la maniobra, el argentino recibió una penalización de 10 segundos, que se convertirá en una sanción de posiciones en la grilla para la próxima carrera.

Lando Norris pidió una sanción para Colapinto

“Al final del día simplemente me sacaron de carrera, así que algunos pilotos no deberían estar en la Fórmula 1, para ser honesto”, expresó el británico a la prensa luego de la carrera. En la misma línea, sin ocultar su bronca, agregó: “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer bans por este tipo de cosas. Es simplemente imprudencia. Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. A esta gente deberían suspenderla, porque esa no es una forma de conducir que merezca estar en la Fórmula 1”.

“Si provocas un choque en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, completó en sus declaraciones.

El piloto de McLaren señaló además que quienes compiten en la Fórmula 1 deben anticipar las condiciones que se presentan tras un reinicio, como el nivel de agarre y la temperatura de los neumáticos.

La bronca de Pierre Gasly y pedido de disculpas de Colapinto

Por su parte, Gasly tampoco ocultó su frustración después del choque que lo dejó fuera de carrera. “¡No puedo creerlo! Tantos puntos que se acaban de ir” y “¡Cuántos puntos perdidos!”, se lamentó el francés por la radio del equipo, con evidente bronca.

Más tarde, ante la prensa, Gasly reconoció que Colapinto le había pedido disculpas, aunque optó por no profundizar sobre lo sucedido.

El argentino, en tanto, se lamentó de inmediato por lo ocurrido y se disculpó por radio con Gasly y la escudería Alpine. “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”, expresó.

Luego continuó: “Sí. Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”.

Colapinto había clasificado décimo, pero una penalización a Carlos Sainz le permitió avanzar una posición en la grilla de partida. En la clasificación, había logrado meterse nuevamente en la Q3 junto con Gasly.

El accidente dejó a los dos Alpine y el McLaren de Norris fuera del Gran Premio de Azerbaiyán.

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