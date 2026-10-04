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Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin y remontó ocho posiciones

El piloto argentino largó desde el puesto 21 en el circuito de Sepang, Malasia, y consiguió avanzar ocho lugares durante una carrera marcada por la lluvia y los inconvenientes técnicos.

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin y remontó ocho posiciones

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin y remontó ocho posiciones

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, disputado excepcionalmente en el circuito de Sepang, Malasia, y logró una remontada de ocho posiciones después de haber largado desde el puesto 21.

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El piloto argentino había conseguido una buena actuación en la clasificación, pero las penalizaciones acumuladas tras el Gran Premio de Azerbaiyán y por el cambio de componentes de su unidad de potencia modificaron su posición de partida. La Fórmula 1 confirmó que Colapinto debía cumplir una sanción de cinco puestos por el incidente de la carrera anterior y otra de diez lugares por los nuevos componentes.

La competencia estuvo condicionada por las fuertes lluvias que afectaron al circuito de Sepang y obligaron a retrasar el inicio. La pista permaneció complicada durante buena parte de la carrera y varios pilotos tuvieron inconvenientes en condiciones de piso mojado.

Colapinto avanzó ocho posiciones durante la carrera

El argentino partió desde la última fila y consiguió recuperar posiciones a lo largo de la competencia. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 13° lugar, después de avanzar ocho puestos respecto de su posición inicial.

La carrera también estuvo marcada por diferentes incidentes y problemas técnicos. Las condiciones cambiantes del asfalto obligaron a los equipos a modificar sus estrategias de neumáticos y generaron distintos cambios de posiciones durante la competencia.

Verstappen ganó el Gran Premio de Bahréin

Max Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada 2026 y se impuso en una carrera que tuvo como escenario excepcional el circuito de Sepang. El neerlandés había largado desde la pole position, la primera que consiguió este año.

El podio lo completaron Kimi Antonelli, líder del campeonato, y Lewis Hamilton, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

El Gran Premio de Bahréin se disputó en Malasia debido a la reubicación excepcional de la competencia, que originalmente debía realizarse en el circuito de Sakhir. La decisión estuvo vinculada a la situación de seguridad en Medio Oriente.

En pocas palabras

  • Franco Colapinto: El piloto argentino finalizó 13° en el Gran Premio de Bahréin, remontando ocho posiciones.
  • Condiciones adversas: La carrera en Sepang, Malasia, estuvo marcada por fuertes lluvias y complicaciones técnicas.
  • Ganador de la competencia: Max Verstappen se alzó con la victoria en la primera carrera de la temporada 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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