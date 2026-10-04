Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin y remontó ocho posiciones

La carrera también estuvo marcada por diferentes incidentes y problemas técnicos. Las condiciones cambiantes del asfalto obligaron a los equipos a modificar sus estrategias de neumáticos y generaron distintos cambios de posiciones durante la competencia.

Verstappen ganó el Gran Premio de Bahréin

Max Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada 2026 y se impuso en una carrera que tuvo como escenario excepcional el circuito de Sepang. El neerlandés había largado desde la pole position, la primera que consiguió este año.

El podio lo completaron Kimi Antonelli, líder del campeonato, y Lewis Hamilton, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

El Gran Premio de Bahréin se disputó en Malasia debido a la reubicación excepcional de la competencia, que originalmente debía realizarse en el circuito de Sakhir. La decisión estuvo vinculada a la situación de seguridad en Medio Oriente.